«Представляю, что Богомолов это ICEGERGERT»: Петр Дранга рассказал, кого он слушает из молодых артистов

Петр Дранга рассказал, что репер ICEGERGERT оказался хорошим человеком с определенной идеологией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

БКЗ «Октябрьский» встретил Петра Дранга, который посвятит свое выступление Дню семьи, любви и верности. Казалось бы, что может быть общего у аккордеониста-виртуоза, воспитанного на классике, и современного рэпа? Однако на вопрос, следит ли он за новыми именами, музыкант неожиданно признался в симпатии к молодым артистам. Среди тех, кто зацепил, – рэпер ICEGERGERT.

– Мне довелось на одном канале назвать лучший дуэт года. Так вот один из артистов – ICEGERGERT. Замечательный парень оказался. Не только как артист, а как еще человек с определенной идеологией, – рассказал Петр.

Дранга провел и неожиданную параллель: ICEGERGERT напомнил ему его друга Константина Богомолова.

– Смотрю на друга и представляю, что ICEGERGERT читает рэп. У меня почему-то картинка супер сходится, – с улыбкой добавил музыкант.

Но, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более что в праздничный вечер Дранга выйдет на сцену с куда более привычным для себя материалом – вместе с солистом Большого театра Григорием Чернецовым он подарит зрителям танго и любимые мелодии. О коллеге отзывается с теплотой: профессионал высочайшего уровня, но без позерства – «багаж вот такой, а показывает вот столько».

Напоследок музыкант дал совет, который пригодится каждому:

– Музыка – это стихия, которую нельзя недооценивать. Когда у вас сложные времена или упадок сил, музыка, вовремя включенная, может очень сильно помочь.

В День семьи, любви и верности артист также рассказал "КП-Петербург", что фундаментом семейного счастья для него служит пример его родителей, которые вместе уже 55 лет.

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