«Не надо сгущать краски»: Бельский высказался о ситуации с очередями за бензином на АЗС в Петербурге

Александр Бельский прокомментировал ситуацию с бензином в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский назвал стабильной ситуацию с наличием бензина на АЗС в Северной столице. Отвечая на вопрос «КП-Петербург», спикер парламента уточнил, что рассуждает именно с позиции обычного автомобилиста, а не чиновника. По его словам, трудно оценить, что именно происходит сейчас внутри топливных компаний, но поводов для паники нет.

- Я вижу пробки на дорогах, значит, машины есть чем заправить. Не стоит сгущать краски. Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем, - сказал «КП-Петербург» Бельский.

Глава ЗакСа упомянул, что три года назад в его семье (кстати, многодетной) появилась электрическая машина.

- Не призываю всех переходить на электротранспорт – каждый выбирает то, что ему ближе. Но лично для нас это оказалось удобной и достойной альтернативой, - добавил Александр Бельский.

К слову, накануне Комитет по энергетике Петербурга пообещал, что производство всех видов топлива и его поставки в Петербурге в июле должны превысить показатели июня. Но пока на ряде АЗС сохраняются лимиты на продажу в руки.

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