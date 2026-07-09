«Участвовал в конкурсе открыток к 8 Марта»: Помощник Курпатова не смог выйти из колонии раньше срока

Иевский (слева) не смог выйти на свободу раньше срока. Фото: Архив "КП".

Бывший помощник Андрея Курпатова Алексей Иевский, осужденный за воровство у своего шефа, не смог получить условно-досрочное освобождение. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, экс-партнер известного психолога сам отказался от иска. Это случилось после того, как в процесс пришел сам Курпатов и заявил, что против удовлетворения УДО.

- На заседание явился потерпевший, который сообщил, что вред ему не возмещен, фигуранта он не простил, против УДО категорически возражал. В итоге защитник фигуранта просил о прекращении производства в связи с отказом от ходатайства, - уточнили в суде.

Как ранее сообщала «КП-Петербург», Алексея Иевского признали виновным в краже у Андрея Курпатова и мошенничестве. Иевский был помощником психолога. Суд установил, что молодой человек получил долю в квартире на набережной канала Грибоедова, а также четырех земельных участков в Выборгском районе Ленинградской области. Кроме того, Иевский получил Porsche Cayenne Coupe, стоимостью 9 342 000 рублей. Итого Курпатов передал Иевскому имущества на более 33 млн рублей. Предполагалось, что недвижимость и авто будет в собственности психолога, но владельцем оказался помощник. Кроме того, Иевскому вменили кражу часов марки Breguet за 1 287 250 рублей и серег Mercury за 2,6 млн рублей. Еще один эпизод связан с совместным бизнесом по продаже курсов Курпатова. По версии следствия, Иевский присвоил часть прибыли.

Суд приговорил молодого человека к 6 годам в колонии. По данным пресс-службы судов Петербурга, из этого срока Иевский отбыл 4,5 года и получил возможность попросить об УДО.

- Иевский отбывает наказание в СИЗО на хозяйственных работах, - уточнили в суде. - Два раза поощрялся администрацией, взысканий не имеет, занимается общественно полезным трудом.

В качестве доказательства своего исправления Иевский приложил благодарность от администрации исправительного учреждения. Осужденный получил поощрение за «активное участие в конкурсе открыток к 8 Марта».

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