«Первым делом попросил красную икру»: Как помощник Курпатова живет под домашним арестом после года в СИЗО

С 8 декабря Иевский находится под домашним арестом ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Бриллиантовые сережки и элитные часы стали яблоком раздора между знаменитым психиатром Андреем Курпатовым и его личным помощником 26-летним Алексеем Иевским еще в октябре прошлого года. Тогда именно из-за них последний оказался в СИЗО по заявлению самого доктора.

Парня подозревали сразу и в краже, и в мошенничестве, а потом то добавляли, то вычеркивали из его «послужного списка» еще и машину, квартиру, дачный участок и компания "Онлайн Продакшн", занимающаяся выпуском онлайн-продуктов доктора. Пока следствие пыталось разобраться, что же из этого все-таки оставить в обвинениях, Иевский больше года просидел в СИЗО. Сейчас Алексея выпустили, назначив меру пресечения в виде домашнего ареста. С 8 декабря он находится дома. «КП-Петербург» узнала у его отца, как он вернулся домой.

- Один из первых вопросов, который Леша мне задал, когда вернулся: «Где мое фортепиано?», - смеется отец Алексея Константин Иевский.

На этом инструменте парень играл во время обыска полиции перед задержанием – кадр будто из российской мелодрамы. О любимом фортепиано Иевский вспоминал и на суде, жалуясь на выпавшую ему долю арестованного.

- Я сыну сказал, что инструмент на даче у знакомого. В ту квартиру, где Леша сейчас живет, он просто не влезет. Зато у него есть гитара! Конечно, он соскучился по клавишам, по музыке, но сейчас это не главное, - вдыхает Константин. – Ну а вообще дома, несомненно, лучше, как говорится, и стены лечат. Леша сейчас по два раза на дню душ принимает, наслаждается домом.

Алексей Иевский работал личным помощником знаменитого доктора

На свежем фото Алексея, которое родные предоставили «КП-Петербург», Иевский окружен кипами бумаг – все это копии материалов дела. С ними он теперь может спокойно ознакомиться.

- В СИЗО ведь свет выключают после 22 часов, в темноте же не будешь читать, к тому же встречи с адвокатом ограничены с 10:00 до 17:30. А теперь Леша сам своим временем распоряжается. Условия дома в любом случае лучше, хоть мы и носили ему передачки в СИЗО. Вчера вот он первым делом попросил бутерброды с красной икрой. Купили, с удовольствием поел, - говорит Иевский-старший.

Отец подсудимого надеется, что это лишь первый шаг к свободе сына. Тем временем, расследование уже завершилось. Все материалы переданы в суд. Заседание пройдет 29 декабря. Официально Иевского обвиняют сразу по двум статьям – «Кража» и два эпизода «Мошенничество». Все в особо крупном размере.

- Мы видим, что в деле много несостыковок, да и представляем, как Курпатову не понравилось то, что Леша вышел. Но место в Крестах освободилось, надеюсь, что для самого доктора, - отмечает Константин Иевский.

Сам Алексей общаться с журналистами пока не может – это один из пунктов постановления о домашнем аресте.

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