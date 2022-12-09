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9 декабря 2022 16:48

«Первым делом попросил красную икру»: Как помощник Курпатова живет под домашним арестом после года в СИЗО

Родные опубликовали первое фото помощника Курпатова после года в СИЗО
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
С 8 декабря Иевский находится под домашним арестом ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

С 8 декабря Иевский находится под домашним арестом ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Бриллиантовые сережки и элитные часы стали яблоком раздора между знаменитым психиатром Андреем Курпатовым и его личным помощником 26-летним Алексеем Иевским еще в октябре прошлого года. Тогда именно из-за них последний оказался в СИЗО по заявлению самого доктора.

Парня подозревали сразу и в краже, и в мошенничестве, а потом то добавляли, то вычеркивали из его «послужного списка» еще и машину, квартиру, дачный участок и компания "Онлайн Продакшн", занимающаяся выпуском онлайн-продуктов доктора. Пока следствие пыталось разобраться, что же из этого все-таки оставить в обвинениях, Иевский больше года просидел в СИЗО. Сейчас Алексея выпустили, назначив меру пресечения в виде домашнего ареста. С 8 декабря он находится дома. «КП-Петербург» узнала у его отца, как он вернулся домой.

- Один из первых вопросов, который Леша мне задал, когда вернулся: «Где мое фортепиано?», - смеется отец Алексея Константин Иевский.

На этом инструменте парень играл во время обыска полиции перед задержанием – кадр будто из российской мелодрамы. О любимом фортепиано Иевский вспоминал и на суде, жалуясь на выпавшую ему долю арестованного.

- Я сыну сказал, что инструмент на даче у знакомого. В ту квартиру, где Леша сейчас живет, он просто не влезет. Зато у него есть гитара! Конечно, он соскучился по клавишам, по музыке, но сейчас это не главное, - вдыхает Константин. – Ну а вообще дома, несомненно, лучше, как говорится, и стены лечат. Леша сейчас по два раза на дню душ принимает, наслаждается домом.

Алексей Иевский работал личным помощником знаменитого доктора

Алексей Иевский работал личным помощником знаменитого доктора

На свежем фото Алексея, которое родные предоставили «КП-Петербург», Иевский окружен кипами бумаг – все это копии материалов дела. С ними он теперь может спокойно ознакомиться.

- В СИЗО ведь свет выключают после 22 часов, в темноте же не будешь читать, к тому же встречи с адвокатом ограничены с 10:00 до 17:30. А теперь Леша сам своим временем распоряжается. Условия дома в любом случае лучше, хоть мы и носили ему передачки в СИЗО. Вчера вот он первым делом попросил бутерброды с красной икрой. Купили, с удовольствием поел, - говорит Иевский-старший.

Отец подсудимого надеется, что это лишь первый шаг к свободе сына. Тем временем, расследование уже завершилось. Все материалы переданы в суд. Заседание пройдет 29 декабря. Официально Иевского обвиняют сразу по двум статьям – «Кража» и два эпизода «Мошенничество». Все в особо крупном размере.

- Мы видим, что в деле много несостыковок, да и представляем, как Курпатову не понравилось то, что Леша вышел. Но место в Крестах освободилось, надеюсь, что для самого доктора, - отмечает Константин Иевский.

Сам Алексей общаться с журналистами пока не может – это один из пунктов постановления о домашнем аресте.

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