Дополнительные «Ласточки» из Петербурга до Выборга запустят на выходных

Количество рейсов увеличили по просьбе пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 июля по 30 сентября между Петербургом и Выборгом увеличится количество «Ласточек». По просьбе пассажиров транспортный комитет добавил еще одну пару пригородных поездов. Теперь по выходным количество скоростных составов на этом маршруте достигнет до 15 пар. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Так, дополнительно пустят несколько рейсов: поезд № 7927 отправляется в 11:10 с Финляндского вокзала и прибывает в Выборг в 12:22. И поезд № 7928 отправляется из Выборга в 17:57 и прибывает на Финляндский вокзал в 19:10.

- По пути следования поезда будут останавливаться на станциях Удельная, Зеленогорск, Рощино и Каннельярви, - рассказали в пресс-службе железной дороги.

Напомним, ранее мы рассказывали, что количество пассажиров на станции метро «Рыбацкое» может увеличиться на 2,5 тысячи человек в час пик.

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