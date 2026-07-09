Пожар разгорелся в торговом центре на Итальянской улице. Фото: соцсети

Мощный пожар произошел у ТЦ «Пассаж» в Центральном районе Петербурга. Задымление увидели со стороны Итальянской улицы днем 9 июля. Оказалось, что загорание возникло в здании театра имени Комиссаржевской.

Людей эвакуируют из ТЦ «Пассаж»

По предварительной информации, посетителей торгового центра незамедлительно эвакуировали, как и сотрудников театра. На метро приехали пожарные. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил предметы обстановки, в том числе сцены. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Пожару на улице Итальянской улице присвоили второй ранг сложности

Уже через несколько минут, пожар повысили до второго номера сложности.

- На данный момент пострадавших в результате пожара нет. Для борьбы с огнем МЧС задействовало семь единиц техники и 35 сотрудников, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спустя десять минут специалисты дали отказ номеру 2, сейчас пожарные работают по номеру 1 Бис. Пожар локализовали.

Посетителей ТЦ быстро эвакуировали. Фото: соцсети

Отмена спектакля в Театре имени Комиссаржевской

Также из-за пожара в Театре имени Комиссаржевской (который находится в том же здании) отменили спектакль «Месяц в деревне».

Обновление от 17:14: Обстановка возле театра остается напряженной. Движение контролируют инспекторы ДПС.

- На Садовой разворачивают машины и никого не пускают, - передает корреспондент "КП-Петербург".

Обстановка возле театра остается напряженной. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пламя охватило два ангара на Софийской улице, площадь пожара выросла до 2000 «квадратов». К слову, удалось потушить утренний пожар лишь к вечеру.

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