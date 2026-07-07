Горят ангары на Софийской улице. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Уже два ангара полыхают на юге Петербурге – огонь перекинулся с одного строения на Софийской улице на соседнее. Площадь возгорания увеличилась до 2000 квадратных метров. Дым от горящих зданий видно из разных районов города.

Пожар на Софийской улице Видео: ГУ МЧС России по СПб

Как разгорался пожар

Пожар начался во Фрунзенском районе утром 7 июля - сигнал о первом возгорании поступил спасателям в 6:08. Сначала загорелся ангар размером 15 на 70 метров. Пламя быстро распространилось - сначала на 400 квадратных метров, затем на 500, а в итоге достигло 2000 «квадратов».

Пожар начался во Фрунзенском районе утром 7 июля. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

- В 6:26 пожару присвоили ранг 1-БИС, в 7:07 повысили до номера 2, а в 7:17 - до номера 3. Причинами стали угроза соседним строениям и проблемы с водоснабжением, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На месте работают более сотни спасателей

К тушению привлечены 112 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. К девяти утра пожар удалось локализовать. По предварительным данным, внутри зданий людей не было, пострадавших нет. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

К тушению привлечены 112 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту крупного возгорания. Надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося. Свою проверку также проводит территориальный отдел ГУ МЧС.

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