Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июля 2026 6:14

Пламя охватило два ангара на Софийской улице, площадь пожара выросла до 2000 «квадратов»фотовидео

Площадь пожара ангаров на Софийской улице выросла до 2000 квадратных метров
Регина МАРИНЕЦ
Горят ангары на Софийской улице. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Горят ангары на Софийской улице. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Уже два ангара полыхают на юге Петербурге – огонь перекинулся с одного строения на Софийской улице на соседнее. Площадь возгорания увеличилась до 2000 квадратных метров. Дым от горящих зданий видно из разных районов города.

Пожар на Софийской улице

Видео: ГУ МЧС России по СПб

Как разгорался пожар

Пожар начался во Фрунзенском районе утром 7 июля - сигнал о первом возгорании поступил спасателям в 6:08. Сначала загорелся ангар размером 15 на 70 метров. Пламя быстро распространилось - сначала на 400 квадратных метров, затем на 500, а в итоге достигло 2000 «квадратов».

Пожар начался во Фрунзенском районе утром 7 июля. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Пожар начался во Фрунзенском районе утром 7 июля. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

- В 6:26 пожару присвоили ранг 1-БИС, в 7:07 повысили до номера 2, а в 7:17 - до номера 3. Причинами стали угроза соседним строениям и проблемы с водоснабжением, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На месте работают более сотни спасателей

К тушению привлечены 112 сотрудников МЧС и 30 единиц техники. К девяти утра пожар удалось локализовать. По предварительным данным, внутри зданий людей не было, пострадавших нет. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

К тушению привлечены 112 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

К тушению привлечены 112 сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту крупного возгорания. Надзорное ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося. Свою проверку также проводит территориальный отдел ГУ МЧС.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max