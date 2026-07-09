Как работают сервисы для поиска топлива в Петербурге и можно ли им доверять

"КП" проверила, что с бензином в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский, отвечая на вопрос «КП-Петербург» о бензине в городе, назвал ситуацию стабильной и подчеркнул, что поводов для паники нет. При этом спикер парламента уточнил, что рассуждает именно с позиции обычного автомобилиста, а не чиновника.

- Я вижу пробки на дорогах - значит машины есть чем заправить. Не стоит сгущать краски. Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем, - успокоил горожан Бельский.

Более того, чтобы автомобилисты не гадали, куда ехать за 95-м, а куда за 92-м, в городе запустили несколько сервисов, которые показывают наличие топлива и очереди. Корреспонденты «КП-Петербург» проехались по нескольким АЗС, чтобы проверить работу электронных помощников, а заодно посмотреть обстановку на заправках.

Лимиты кое-где сохраняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первая точка - АЗС «Роснефть» на Песочной набережной. Сервис «Яндекс.Заправки» показывает, что топливо есть, как и очередь. Народный сайт «ГдеБенз», куда информацию с полей направляют сами водители, с конкурентом согласен. На деле сервисы не обманули: хвост очереди вылез на Левашовский проспект. Счастливцы с бензином с трудом выезжают, расталкивая очередь страждущих. На самой заправке обстановка рабочая: подъехал к колонке, залил 30 литров и отчаливай. На любителей заказать кофе или повыбирать к нему шоколадку, смотрят косо, но вслух недовольство не высказывают.

Очереди встречаются, но не стометровые. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Совсем рядом заправка «Сургутнефтегаз». Яндекс обозначил ее черным значком «Заправка не работает с нашим сервисом», а на народной карте отмечено, что на АЗС очередь. Подъезжаем и не верим глазам: до заветной колонки всего одна машина. Если бы над Петербургом в этот момент были тучи, то их бы сдуло от улыбок водителей. На заправке армейский порядок: слева 92-й, справа 95-й. К каждой машине подходит заправщик.

- Лимит 20 литров, идите в кассу, - деловым тоном говорит он.

- А где очередь? - все еще не верим своему счастью.

- У нас все четко, - рапортует кудесник пистолета и отходит к другой колонке.

Правда, благостную картину омрачил поход на кассу: там классический скандал в духе «вас тут не стояло!».

- Я дачник, - гордо заявляет немолодой мужчина в пиджачке, - мне ехать далеко, имею право залить топливо в канистру.

Судя по всему, мужчина уже сделал несколько кругов вокруг АЗС, залил полный бак и теперь хочет добавки: бензин оплатил, но строгая кассирша отказывается заливать в тару. Женщина включает микрофон и на всю заправку объявляет, чтобы другие водители поняли, кто вносит смуту:

- Мужчина, у меня приказ: я в канистры не наливаю. Сделаю вам возврат!

Хитрый дачник грустно идет к машине чуть ли не под аплодисменты других автомобилистов.

Следующая заправка - «Тебоил» на Ждановской улице - аномальная точка: система показывает, что топливо есть, а очередей нет. Подъезжаем и становится понятно: на табло горят только буквы «ДТ». Бензин нам тут не нальют, но у колонок стоит несколько машин, в которых отдыхают водители. То ли не хотят платить за парковку, то ли чего-то ждут.

- А 95-й сегодня будет? - спрашиваем у кассира.

- Ближайшие три часа нет, - отвечает девушка.

- Ну то есть к вечеру подвезут? - надежда еще плещется на дне бака.

- Не знаю, - с загадочной улыбкой Джоконды отвечает хозяйка бензоколонки.

Ждать не стали, так как эксперимент посчитали удачным. Довериться сервисам можно, но лучше проверять информацию в двух-трех источниках.

Водители относятся к ситуации с пониманием. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в это время

Производство топлива в Петербурге вырастет

Такие данные привел городской Комитет по энергетике. Власти называют ситуацию с бензином в Северной столице контролируемой: топливо на АЗС есть, лимиты отпуска варьируются от 20 до 100 литров на машину.

«Проблема носит не локальный, а общероссийский характер: перебои фиксируются в нескольких регионах, поэтому решение находится на контроле федеральных органов», - подчеркнули представители Комитета в социальных сетях.

Ситуация с ближайшими к нам заправками. Фото: "Яндекс.Заправки"

Компетентно

Создатель ТГ-канала «Время госзакупок» Дмитрий Тортев: «Доверяйте крупным сетям»

Сейчас в России предпринимают различные меры, чтобы снять вопрос с топливом. В частности, на АЗС может появиться так называемый прямогонный бензин, который считается не конечным продуктом, а промежуточным. До нужных параметров его доводят различными добавками. Такое топливо больше подходит для сельхозтехники, а вот современные машины этому бензину не обрадуются. Член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы, создатель ТГ-канала «Время госзакупок» Дмитрий Тортев отметил, что на крупных сетевых заправках шанс встретить такой бензин меньше, чем на маленьких частных АЗС:

- Норматив продажи топлива на бирже был снижен. Это коснулось вертикально-интегрированных холдингов (те самые сетевые АЗС), которые сами производят и продают свой бензин. Это значит, что больше топлива будет оставаться внутри этих компаний, и они будут продавать его через свои заправки. С ними есть большая гарантия, что двигатель будет чувствовать себя нормально и не пострадает.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max