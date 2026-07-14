«Оказался под влиянием антициклона»: Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 14 июля

Вторник порадует петербуржцев долгожданной прохладой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

14 июля Петербург оказался под влиянием антициклона, что обещает прекрасный день без осадков. В Северной столице и Ленобласти синоптики обещают переменную облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

- Температура воздуха сегодня составит +22…+24°, а в Ленинградской области - +21…+26°. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 м/с, что не позволит температуре подняться слишком высоко, - рассказал Леус.

Атмосферное давление останется стабильным - около 763 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В среду осадки также не прогнозируются. Ночью температура опустится до +14…+16°, а днем поднимется до +25…+27°.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ночь на 13 июля в Петербурге оказалась самой аномально теплой впервые за долгое время. Для Северной столицы, привыкшей к прохладе даже летом, это настоящий феномен, который метеорологи уже окрестили «тропической ночью».

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