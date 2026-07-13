Аномально теплая, тропическая ночь накрыла Петербург с 12 на 13 июля

Ранее Петербург оказался под влиянием небольшого барического гребня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 12 на 13 июля Петербург накрыла аномально теплая волна. Столбики термометров не опустились ниже отметки +19…+21°C, что на 4–5 градусов выше климатической нормы. Для Северной столицы, привыкшей к прохладе даже летом, это настоящий феномен, который метеорологи уже окрестили «тропической ночью». Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

- Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала тропической – минимальная температура воздуха не опускалась ниже +20,5°, - отметил Леус.

Ранее город оказался под влиянием небольшого барического гребня, вытянувшегося с северо-востока. Это принесло не только ночное тепло, но и ясное безоблачное небо: днем 12 июля воздух прогрелся до +28…+30°C.

В понедельник, 13 июля, жара немного спадет: днем ожидается +26…+27°C, но ночи по-прежнему останутся необычно теплыми. Северо-восточный ветер скоростью 4–9 м/с и атмосферное давление в 760 мм ртутного столба делают погоду комфортной для прогулок.

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