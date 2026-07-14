Александровский парк в «Царском Селе» полностью открыли после урагана

Александровский парк открыт ежедневно с 7:00 до 22:00. Фото: https://max.ru/tsarskoe_selo_museum

Александровский парк в «Царском Селе» полностью открыли спустя два дня после урагана. 11 июля на Петербург и Ленобласть обрушился настоящий шторм: ураганный ветер снес сотню деревьев и оставил тысячи жителей без связи и света. Также из-за непогоды в «Пулково» не смогли сесть более 11 самолетов. Досталось и музеям-заповедникам. В «Царском Селе» вырвало около 150 деревьев, а также пострадали ценные и старые породы. Александровский парк был закрыт для посещения.

- После недавних происшествий Александровский парк снова доступен для прогулок. Теперь гости могут свободно пройти через все восемь входов. В настоящее время работники музея устраняют последствия этого стихийного бедствия. Для безопасности посетителей опасные зоны огорожены предупредительными лентами. Просим гостей не пересекать их, - рассказали в пресс-службе ГМЗ «Царское Село».

Александровский парк открыт ежедневно с 7:00 до 22:00. Вход бесплатный.

Екатерининский парк продолжает работать в штатном режиме.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max