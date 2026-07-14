Вода в Неве и Финском заливе прогрелась до +22 градусов

В Неве температура воды составила +21,2 градуса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июля температура в Петербурге поднялась выше +17 °С, однако плотная облачность немного омрачает впечатление от по-настоящему летнего дня. Несмотря на то, что небо затянуто облаками, синоптики прогнозируют их рассеяние и повышение температуры. Из приятных новостей – вода в реках и водоемах прогрелась до +22 градусов.

- За последние несколько жарких дней температура воды успела повыситься. Теперь на всех акваториях она превышает +20 °С, - рассказал синоптик Александр Колесов.

В Неве температура воды сегодня составляет +21,2 °С, в Кронштадте - +20,2 °С, в Ломоносове - +22,9 °С, а в Лисьем Носу - +24,1 °С.

15 июля в Петербурге снова станет теплее, до +24…+26 °С. Однако, по словам Колесова, в четверг ожидается понижение температуры из-за обилия облаков. Столбик термометра покажет +21…+23 °С.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что 14 июля Петербург оказался под влиянием антициклона.

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