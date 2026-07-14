Лимит на бензин ввели для чиновников Ленобласти

Аналогичные «настоятельные рекомендации» дали и муниципалитетам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ограничить расход бензина для служебных машин правительства. Теперь чиновники будут заправляться по тем же правилам, что и все остальные горожане. Никаких исключений для власти не сделают.

- Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример, - заявил Дрозденко.

Лимит на служебном транспорте ввели, чтобы сократить лишние поездки. Решать текущие задачи в крайнем случае можно и с помощью видеосвязи.

- Аналогичные «настоятельные рекомендации» дал руководителям органов местного самоуправления, - добавил глава региона.

Кроме того, губернатор снова вернулся к вопросу с канистрами. Часть нефтяных компаний уже согласилась продавать топливо в тару в пределах лимита, установленного на каждой заправке. Жители могут заправлять до 10 литров для садовой техники – бензопил, газонокосилок и всего, что нужно для работы на участках.

Важное условие: канистра должна быть металлической и соответствовать ГОСТу. Обычные пластиковые бутылки не подходят – это небезопасно. Все эти меры временные, власти продолжают работать над стабилизацией ситуации.

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