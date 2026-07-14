Завершены поиски брата и сестры, которые решили пройти 50 км до Петрозаводска

Дети шли по загородной трассе в лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Карелии нашли 11-летнего брата и 13-летнюю сестру, которые пропали 13 июля. Дети ушли гулять из дома в Кондопоге и решили пешком добраться до Петрозаводска. Расстояние между городами – более 50 километров.

- Дети найдены силами добровольцев и полиции, - цитирует ТАСС волонтеров «ЛизаАлерт».

О пропаже школьников вечером того же дня заявила их мать. Женщина ненадолго отлучилась в магазин, а когда вернулась, детей уже не было. На поиски вышли добровольцы отряда «ЛизаАлерт», сотрудники полиции, местные жители и родственники.

Утром 14 июля появилась первая зацепка – очевидцы видели мальчика и девочку на трассе в сторону Петрозаводска примерно в пять часов утра. Они шли вдоль леса. Штаб поисков развернули прямо на трассе. Следователи СК организовали проверку, прокуратура взяла ход поисков на контроль.

Спустя время детей нашли в Петрозаводске. Их жизни ничего не угрожает. Прокуратура продолжит проверку и оценит работу органов профилактики безнадзорности.

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