Завершены поиски брата и сестры, которые решили пройти 50 км до Петрозаводска

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Карелии нашли 11-летнего брата и 13-летнюю сестру, которые пропали 13 июля. Дети ушли гулять из дома в Кондопоге и решили пешком добраться до Петрозаводска. Расстояние между городами – более 50 километров.
- Дети найдены силами добровольцев и полиции, - цитирует ТАСС волонтеров «ЛизаАлерт».
О пропаже школьников вечером того же дня заявила их мать. Женщина ненадолго отлучилась в магазин, а когда вернулась, детей уже не было. На поиски вышли добровольцы отряда «ЛизаАлерт», сотрудники полиции, местные жители и родственники.
Утром 14 июля появилась первая зацепка – очевидцы видели мальчика и девочку на трассе в сторону Петрозаводска примерно в пять часов утра. Они шли вдоль леса. Штаб поисков развернули прямо на трассе. Следователи СК организовали проверку, прокуратура взяла ход поисков на контроль.
Спустя время детей нашли в Петрозаводске. Их жизни ничего не угрожает. Прокуратура продолжит проверку и оценит работу органов профилактики безнадзорности.
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