Выпускной для трех нерпят прошел на побережье Ладожского озера

Сейчас в фонде продолжают лечить других нерп. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Ладожское озеро еще трех нерпят. Животные попали к специалистам еще в апреле. Все это время они проходили лечение и реабилитацию, набирали вес и привыкали друг к другу.

У нерп нет кличек - только номера 256, 257 и 258. И это хороший знак.

- Пациенты были стандартными: не слишком сложными в лечении, без особых отклонений в поведении. Они спокойно ладили с соседями по вольеру, нормально ели и быстро шли на поправку, - объясняют в фонде отсутствие имен. Таких выпускников специалисты любят больше всего - они готовы к жизни в дикой природе и должны хорошо вписаться в экосистему Ладоги.

Буквально днем ранее на волю отправился другой выпуск из трех откормленных нерпят. Они попали в реабилитационный центр истощенными, но теперь полностью готовы к взрослой самостоятельной жизни.

Сейчас в фонде продолжают лечить других нерп. Выпуск на свободу будет проходить постепенно - по мере того как животные будут готовы к самостоятельной жизни. Специалисты отмечают, что сезон выпусков идет по плану и все пациенты чувствуют себя хорошо.

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