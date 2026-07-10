«Не понимаю, о чем он»: Каменщик из Петербурга ответил на обвинения Филипп Киркорова в краже денег и вещей из пентхауса

Киркоров и Барановский судятся уже полтора года. Фото: личная страница Георгия Барановского в соцсетях

После того как Филипп Киркоров впервые публично заявил, что петербургский предприниматель Георгий Барановский якобы «украл деньги и некоторые вещи», сам мастер прокомментировал ситуацию «КП-Петербург». По его словам, он не понимает, о чем именно говорит артист, а судебный спор, по его мнению, еще далек от завершения.

Напомним, за кулисами концерта «Звезды Русского радио» в рамках фестиваля «Белые ночи» Киркоров заявил, что обратился в суд после того, как Барановский обманул его.

- Было подано заявление на господина Барановского Георгия о том, что он совершил аферистские действия в мой адрес. Украл у меня деньги и некоторые вещи, которые возместить мне можно только путем решения суда. Суд длится уже полтора года, - сказал певец корреспонденту «КП-Петербург».

Киркоров заказал у Барановского отделку полов и стен в своем пентхаусе. Фото: личная страница Георгия Барановского в соцсетях

Сам предприниматель утверждает, что не понимает сути этих обвинений.

- Я не знаю, что он имеет в виду. Может быть, речь идет о каких-то материалах. Но материалы заказчики забирали без моего ведома. Меня даже не приглашали при их вывозе. Насколько мне известно, все было предоставлено в полном объеме. У меня есть вся фото и видео фиксация, какой был объект до и после нашей работы. Он приглашал нас к себе и подарил подарок, может он его имеет в виду? - заявил Барановский в беседе с «КП-Петербург».

По словам мастера, заседание 20 июля не станет финальным. Он намерен добиваться повторной оценки результатов работ, поскольку считает проведенную строительную экспертизу необъективной.

- Мы будем обжаловать экспертизу. Она написана однобоко. Там просто дилетантские умозаключения. Очень смешные, на уровне начальной школы, - считает предприниматель.

Певец уже несколько лет не может переехать в свой пентхаус из-за затяжного ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как объясняет Барановский, основная претензия к экспертному заключению касается оценки объема выполненных работ. Он утверждает, что специалисты фактически приравняли стоимость сложнейших элементов отделки к нескольким незавершенным деталям.

- В заключении получается, что сложнейшая флорентийская мозаика по стоимости равна трем подоконникам. Я не понимаю, как человек, который занимается подобными экспертизами, может делать такие выводы, - говорит он. - По факту я не доделал три подоконника, три ступени и некоторые мелочи. Причем часть этих работ меня сам заказчик просил пока не выполнять, потому что помещения еще не были готовы При этом все самые сложные работы, включая флорентийские мозаики, выполнены, и претензий к ним нет.

Он также вновь заявил, что изначально стоимость работ была значительно выше, однако ради сотрудничества с известным артистом он согласился на существенную скидку.

Кроме того, предприниматель сообщил, что если Киркоров не согласиться на мировую, он подаст встречный иск о защите чести и достоинстве.

Напомним, конфликт между сторонами продолжается уже около полутора лет. Киркоров заказал у Барановского отделку полов и стен в своем пентхаусе в центре Москвы. Но через несколько месяц отношения между подрядчиком и поп-королем испортились. Заказчик остался недоволен работой и потребовал с каменщика 10 миллионов рублей. Барановский с этими претензиями не согласен, утверждает, что значительная часть проекта была завершена качественно, а проблемы возникли из-за самого заказчика и особенностей строительства.

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