Киркоров забрал у детей смартфоны, а Жасмин влезла в платье, которое носила в молодости: Показываем закулисье «Белых ночей» в Петербурге

Филипп Киркоров приехал в Петербург в хорошем настроении, ведь он только что из отпуска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После молодежного драйва «Звезд хайпа» сцену Ледового дворца заняли артисты, чьи песни уже много лет звучат на «Русском Радио». Второй день музыкального фестиваля «Белые ночи» собрал Филиппа Киркорова, Алсу, Жасмин, Ирину Дубцову, Александра Ревву, Татьяну Куртукову и других звезд российской эстрады.

Пока зрители подпевали любимым хитам, за кулисами артисты рассказывали о детях, стройке домов, новых фильмах и даже признавались, что готовы воевать с искусственным интеллектом. «КП-Петербург» рассказывает, что творилось в коридорах Ледового во время концерта.

КИРКОРОВ ЗАБРАЛ У СЫНА ТЕЛЕФОН

Филипп Киркоров приехал в Петербург загоревшим и в отличном настроении. Поп-король признался, что недавно вернулся с моря, где успел совместить отдых с празднованием дня рождения сына Мартина. Наследнику артиста исполнилось 14 лет, и в подарок он получил брендовый крестик.

Филипп Киркоров признался, что забрал у детей гаджеты и это сработало. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но главным испытанием для семьи остаются вовсе не подарки, а гаджеты. По словам артиста, однажды он просто забрал у сына телефон и планшет.

- Этот урок жизни его многому научил. Это подействовало на его успехи в школе. Он практически без троек закончил восьмой класс. У меня была золотая медаль, а у него другая медаль - я, - с улыбкой рассказал Киркоров. - Дочка тоже хорошо учится. Дети у меня хорошие, неизбалованные, скромные. Но есть такая зависимость от гаджетов, будь они неладны. Хотя, наверное, сейчас у всех родителей такая проблема.

ЖАСМИН ДОСТАЛА ПЛАТЬЕ ИЗ ШКАФА СПУСТЯ 20 ЛЕТ

Одной из самых элегантных гостей вечера стала Жасмин. На красную дорожку певица вышла в облегающем платье с глубоким декольте и длинных полупрозрачных перчатках. Как оказалось, этот наряд ждал своего часа почти два десятилетия.

Жасмин влезла в свое платье двадцатилетней давности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вернуться в прежнюю форму артистке помогли регулярные тренировки и работа с нутрициологом.

- Несмотря на ранний вылет, я проснулась и пошла заниматься в 9 часов утра. Не могу сказать, что это было легко. По дороге ненавидела своего тренера, - смеялась певица. - Но спустя полтора часа была очень счастлива.

А Лариса Долина не захотела общаться с прессой за кулисами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед выступлением Жасмин ограничилась всего одним бананом, но пообещала наверстать за праздничным ужином. Сейчас певица пристально следит за своим питанием и тренируется три раза в неделю. Также она планирует вернуть в свои будни занятие танцами живота.

Изменения заметил даже Филипп Киркоров. Увидев коллегу, артист не смог скрыть эмоций.

- Боже! Какая моя худенькая! Какая ты красивая! - восхитился поп-король.

АЛСУ РАССКАЗАЛА О ДОЧЕРИ

Алсу тоже появилась в Петербурге в прекрасном настроении. Певица призналась, что уже много лет приезжает в Северную столицу с удовольствием, а в этот раз ее прямо у гостиницы встретил давний поклонник с цветами и подарком.

Алсу похвасталась успехами дочери. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главной темой разговора стала дочь Микелла, которая после поступления в университет временно поставила музыку на паузу.

- Сейчас у нее очень серьезный этап. Она вся в учебе. Может быть, потом вернется к музыке. Я считаю, одно другому не мешает. Очень много успешных артистов получили серьезное образование, - сказала Алсу.

ДУБЦОВА ЖДЕТ НЕ ВНУКОВ, А НОВОСЕЛЬЯ

Ирина Дубцова сейчас тоже занята семейными заботами. Правда, не свадьбой сына и не будущими внуками, а строительством собственного дома. Когда журналисты спросили певицу, готова ли она стать бабушкой, артистка рассмеялась.

- Подождите, я молодая женщина! Я сейчас дом строю, мне вообще ничего не страшно.

Ее сын Артем пока больше увлечен музыкой, чем личной жизнью.

- Он выпускает свои песни. А недавно его кошка Булочка родила троих котят. Он даже возил ее на УЗИ и переживал, как будто жену, - со смехом рассказала Дубцова.

Певица Севиль порадовала зрителей откровенным нарядом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

КУРТУКОВА ПОСТАВИЛА ТОЧКУ В СЛУХАХ

Своим оригинальным нарядом отличилась исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. На плечах у звезды была накидка, напоминающая то самое бабушкино покрывало.

- Это «Диор»? – спрашивали журналисты.

- Да какой же это «Диор». Наше. Отечественное, - смеялась народница.

Татьяна Куртукова появилась в необычном наряде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разговре с прессой Куртукова вновь ответила на вопросы о возможном творческом союзе с SHAMAN. По словам артистки, никакого романа и даже совместного проекта ждать не стоит.

- Ни фиктивный, ни эффективный роман невозможен. Во-первых, потому что я замужняя женщина. А что касается дуэта, мне кажется, каждый из нас настолько самобытен, что в этом просто нет необходимости, - призналась звезда.

РЕВВА ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Не обошлось и без громких заявлений. Александр Ревва, выступающий под сценическим именем Артур Пирожков, высказался против использования искусственного интеллекта при создании музыки.

- Если использовать чужую манеру исполнения или автора без разрешения правообладателя - это воровство. Такие вещи обязательно должны регулироваться законом, - считает он.

Александр Рева снимет фильм про Артура Пирожкова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но главным сюрпризом вечера стало другое признание. Артист впервые рассказал, что снимает полнометражный музыкальный фильм.

- Это будет музыкальная комедия и одновременно байопик - история Артура Пирожкова. С моими песнями, с новыми песнями и о том, как появился этот персонаж. Получается, рассказал вам первым, - улыбнулся артист.

Второй день фестиваля «Белые ночи» стал красивым завершением двухдневного музыкального марафона. Если накануне сцену покоряли молодые «Звезды хайпа», то теперь Ледовый дворец подпевал артистам, чьи хиты уже давно стали классикой отечественной эстрады.

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