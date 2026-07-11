«Днем осадков не ожидается»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на 11 июля

В Петербурге стартовали жаркие выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июля в Петербурге будет жарко и переменная облачность. Город окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого расположился над Белоруссией. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха поднимется до +28…+30 °С в городе и до +26…+31 °С в Ленинградской области. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а во время грозы может усиливаться, - рассказал синоптик.

Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит около 761 мм рт. ст., что близко к норме. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы, а днем осадков не ожидается.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что только на двух пляжах разрешили купаться в Петербурге в летнем сезоне 2026 года. К 9 июля в Петербурге взяли 144 пробы воды из девяти водоемов, где расположены 24 пляжа.

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