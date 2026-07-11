Птица с размахом крыльев около 2,5 метров снова гордо парит над овальным окном. Фото: https://t.me/spbfkr

На Малом проспекте Петроградской стороны завершили восстановление исторического здания, являющегося памятником архитектуры эпохи модерна - доходный дом Брадучана. Работы провели специалисты Фонда капитального ремонта Петербурга. Архитектурный облик здания по обновили после реставрации. Особое внимание уделили восстановлению утраченного барельефа с орлом, который украшает фасад.

- Птица с размахом крыльев около 2,5 метров снова гордо парит над овальным окном. Реставраторы вернули ей первоначальный облик, используя архивные фотографии и сохранившиеся фрагменты декора, - рассказали в пресс-службе Фонда.

Капремонт фасада доходного дома Брадучана завершили в Петербурге Видео: https://t.me/spbfkr

Кроме того, была восстановлена историческая терразитовая отделка фасада, отреставрированы гранитный цоколь, архитектурные детали и флагодержатель. Здание вновь обрело свой первоначальный вид.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что исторический дом-памятник на Камской приспособят для современного использования.

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