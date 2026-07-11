В Петербурге ожидается гроза с усилением ветра до 17 м/с

Раскатистый гром услышали в Петербурге вечером 11 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Горожан предупреждают о грозе и усилении ветра до 17 метров в секунду к вечеру 11 июля. Черные грузы уже нависли над Северной столицей, а в Невском районе виднеются первые искры на темном небе и слышатся раскаты грома.

В связи с этим власти призывают жителей и гостей Северной столицы быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

- Будьте внимательны и осторожны! Телефон вызова экстренных служб 112, - напомнили в официальном канале для доведения до населения Санкт-Петербурга сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Петербург оказался под влиянием теплого сектора циклона, центр которого расположился над Белоруссией. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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