Это произошло 11 июля в разгар буйства стихии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Молния чуть не попала в девушек под Петербургом – она ударила в дерево буквально в нескольких метрах от них. Напомним, вечером 11 июля регион накрыли сильнейший ураган, ливни и грозы. Повалило десятки деревьев, в том числе на машины, северо-западные районы города затопило, в области кое-где выбило свет, автобусы и электрички не смогли ехать, почти два десятка рейсов из Пулково не вылетели вовремя – всех последствий природного катаклизма не перечислишь.

В городских пабликах жители делились фото и видео подтоплений, гроз, последствий сильного ветра. Но один из роликов встревожил больше остальных – в Ленобласти девушки снимали ураган, как в какой-то момент буквально в нескольких метрах от них молния ударила в дерево. Видео обрывается на страшном крике девушек и их попытке убежать поскорее от этого места.

Молния ударила в нескольких метрах от девушек под Петербургом

- Так рядом, это очень опасно! Девушки просто в рубашке родились, - писали в комментариях к ролику.

К слову, официальной информации о пострадавших от ударов молний не поступало. В воскресенье, 12 июля, синоптики обещают спокойную погоду – без дождей и сильного ветра.

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