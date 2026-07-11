Жители Мурино смогли запечатлеть молнии. Фото: https://t.me/astrophotoboloto

Вечером субботы 11 июля на Петербург и Ленобласть обрушилась мощная стихия. Шквалистый ветер, с порывами 17 метров в секунду, в сочетании с сильнейшим ливнем и грозой привели к масштабным разрушениям и серьезным сбоям в работе транспорта. В некоторых районах города всего за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.

Ливневки не смогли справиться с большим количеством осадков. Фото: соцсети

Ураганный ветер обрушился на Петербург и Ленобласть Видео: https://t.me/kstkollaps

Сотни поваленных деревьев и разбитые автомобили

Стихия с особой силой обрушилась на южные районы Северной столицы. Поваленные деревья стали главной причиной хаоса на дорогах и повреждений автомобилей.

К примеру, в Пушкине дерево рухнуло на легковой автомобиль, еще три упали на проезжую часть, полностью перекрыв движение. Схожая ситуация сложилась на Московском шоссе, где, по сообщениям очевидцев, «не проехать из-за рухнувших деревьев». Кстати, аналогичная ситуация произошла и в Ломоносовском районе.

- В Ломоносовском районе повалило деревья и даже связь пропадала, - поделились очевидцы с «КП-Петербург».

Из-за сильного ветра в некоторых районах Петербурга оборвало провода. Фото: https://t.me/kstkollaps

Но настоящий коллапс произошел в Красном Селе. Там ураган не только повалил дерево на трассе, парализовав проезд в сторону Петербурга, но и превратил автомобильные поездки в полосу препятствий. Водителям приходилось объезжать упавшие стволы и ветки, рискуя получить серьезные повреждения. По словам очевидцев, некоторые машины были буквально «в мясо» из-за упавших деревьев. В Павловске ветки рухнувшего дерева накрыли еще один автомобиль.

Некоторые районы Ленобласти и Петербурга остались без электричества. Фото: https://t.me/kstkollaps

Коллапс с электричками в Санкт-Петербург и сбои в работе аэропорта

Непогода парализовала не только автомобильное, но и железнодорожное сообщение. Октябрьская железная дорога сообщила о задержке шести пригородных поездов. Четыре электрички на направлении Санкт-Петербург - Луга задерживались более чем на час, еще две - более чем на полчаса.

Серьезные проблемы возникли и в аэропорту «Пулково». Из-за грозы и шквалистого ветра 12 самолетов, летевших в Петербург, были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Москву, Псков, Астрахань и Нижний Новгород. Как передает китайское агентство EOOB, авиарейс из «Шанхай – Петербург», и вовсе перенаправили на запасной аэродром в Нижний Новгород.

Больше десяти самолетов не смогли сесть в Пулково. Фото: flightradar24

- На текущий момент 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы, - рассказали в пресс-службе аэропорта «Пулково».

Стихия также нанесла ущерб инфраструктуре региона: жители сообщают о перебоях с электричеством, а в городе Сланцы Ленобласти частично прервано водоснабжение. В Гатчине на время непогоды был закрыт Дворцовый парк.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий урагана. Водителей и пешеходов призывают сохранять бдительность, обходить стороной деревья и слабозакрепленные конструкции.

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