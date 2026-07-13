Крупнейшая выставка Северо-Запада «Город собак.Лето» 17-19 июля пройдет в Экспофоруме

«Город собак» в Экспофоруме! соберет более 4 000 собак разных пород.

В ближайшие входные, 17-19 июля, Экспофорум вновь проведет крупнейшую выставку собак Северо-Западного региона «Город собак.Лето».

В рамках мероприятия состоятся выставки собак всех пород (более 4 000), монопородные выставки собак. Гости смогут не только посмотреть на домашних питомцев, но и погладить, пообщаться и узнать новое о них.

На главном ринге состоится эффектная шоу-программа, пройдут соревнования по танцам с собаками. А взрослых и детей ждут розыгрыши, мастер-классы, конкурсы и многое другое.

- В течение трех дней в рамках выставки будут проходить выступления по танцам с собаками и соревнования по кинологическим видам спорта. Это захватывающие яркие выступления, в которых принимают участие опытные спортсмены и их питомцы, - рассказали организаторы.

Также на выставке можно будет посетить фестиваль приютов, фестиваль пород, ярмарку зоотоваров и услуг для домашних животных, презентации самых необычных питомцев и лекции об уходе за ними и многое другое в Экспофоруме.

В тематической зоне «Клуб экспертов» гости узнают о собаках и их содержании, разведении и уходе.

Фестиваль приютов «Путь домой» поможет попавшим в беду животным найти новых любящих хозяев. Волонтеры проекта обучат ответственному отношению к животным и расскажут всё об особенностях их содержания.

КОГДА: 17 - 19 июля 2026 года, 10:00–18:00.

ГДЕ: Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «Экспофорум», павильон F.

ПРОЕЗД: В дни проведения мероприятия от станции метро «Московская» до Экспофорума ходят бесплатные автобусы-шаттлы. Все подробности – на официальном сайте проекта. Проезд пассажиров с питомцами разрешён при соблюдении правил перевозки животных.