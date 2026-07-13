Вице-губернатор Пиотровский: Есть инвестор, который намерен вложиться в создание нового зоопарка в Петербурге

Второй зоопарк появится в Приморском районе Петербурга. Фото: предоставлено НИИ ПГ

В Смольном продолжают обсуждать перспективы создания в городе нового зоопарка. Вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал, что тема вызывает у членов правительства улыбки - но исключительно в хорошем смысле, поскольку ждут конкретных инвестиционных предложений. И такие предложения уже есть.

- Есть инвестор, у которого есть намерение инвестировать в создание зоопарка, - сообщил Пиотровский. По его словам, сейчас концепцию обсуждают с Ленинградским зоопарком, после чего за дело возьмутся строители, а готовый объект передадут городу.

Напомним, ранее под строительство площадки для нового зоопарка выделили участок в Приморском районе на Камышовой улице площадью около 85,6 гектара.

Также, вице-губернатор отметил, что для него принципиально важно сохранение исторического Ленинградского зоопарка.

- Идет реставрация, хороший кадровый состав работает. Новые животные, - отметил он.

Ранее Пиотровский уже рассказывал, что зоопарк отреставрируют в 2026 году, а в стратегии развития города до 2035 года строительство нового зоопарка и метро «Зоопарк» значатся в планах.

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