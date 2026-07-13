Около 830 миллиардов рублей потратили туристы в Петербурге в 2025 году

В 2026 году в Петербурге ожидается рост турпотока на 5 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Петербург продолжает уверенно удерживать статус туристической столицы России. По итогам 2025 года город принял порядка 12,4-12,5 миллиона гостей - это на миллион больше, чем в 2024-м. Рост турпотока составил около 7 процентов, а допандемийный уровень 2019 года превышен на 19 процентов. В Комитете по развитию туризма, однако, не торопятся с окончательными выводами: общую картину турпотока обещают детально понять только в сентябре, когда будут обработаны все данные летнего сезона.

Музеи дорожают, но выбор есть

Вопрос цен на билеты в музеи традиционно волнует и гостей, и жителей города. В 2026 году некоторые площадки скорректировали тарифы. Однако, как сообщил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM), это не проблема.

- Мы не видим снижения, у нас большая линейка предложений, - заявил Панкевич.

Особую роль в доступности культуры играет «Пушкинская карта» - ею могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Кроме того, сохраняются традиционные льготы для школьников, студентов и пенсионеров, а также бесплатные часы посещения в ряде музеев.

- У нас высокая вариантивность. Всегда можно выбрать, - отметил глава Комитета.

Сколько тратит турист в Санкт-Петербурге?

По данным аналитического проекта «ТурБарометр Санкт-Петербурга 2025», средний чек российского туриста за одну поездку составил 61,1 тысячи рублей - это почти вдвое больше, чем в 2021 году. Гости из стран СНГ тратят в среднем 79 тысяч рублей, а путешественники из дальнего зарубежья - около 117 тысяч.

Общий оборот туристической отрасли в 2025 году достиг впечатляющих 830 миллиардов рублей.

- Это больше, чем в 2024 году, - констатировал Евгений Панкевич.

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