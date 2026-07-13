Есть объективные обстоятельства: Пиотровский объяснил, почему на «Алые паруса» не продают билеты

Праздник выпускников выигрышнее смотрится по телевизору. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, курирующий спорт, культуру и внутреннюю политику в Северной столице 13 июля стал гостем студии радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). Пиотровский ответил на вопросы аудитории «КП», в частности, прокомментировал предложение генпродюсера Первого канала Константина Эрнста перенести «Ленфильм». По его словам было бы целесообразно отказаться от площадей в центре в пользу берега Финского залива.

- Создание кластера для съемок за городом – хорошая идея, - сказал Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM). – Но нужно ли убирать студию из центра города? Думаю, нет. Это удобно, павильоны прекрасные. Даже в нынешнем состоянии они очень удобны. Эта часть должна остаться. А в будущем, когда мы подойдем к этому этапу, мы всерьез задумаемся о создании кластера за пределами города. Было бы логично сделать это рядом с водой.

Сейчас городские власти принимают дела на киностудии. В прошлом году Петербург стал владельцем кинофабрики. По словам Пиотровского, в ближайшее время никаких громких новостей от студии ждать не стоит, идет рутинная работа.

- Первый год ничего яркого не произойдет. «Ленфильм» - огромная структура, которую передали городу. У нас много бюрократических процессов, которые требуют завершения, - сказал Пиотровский. – Нужно сформировать все органы управления, учредителем город стал, формируется совет директоров. Нужно принять много решений для закрепления всей управленческой структуры.

Но, по словам вице-губернатора, эти процессы не мешают творчеству. Идет работа над картиной про юного Александра Невского, практически завершен военный фильм «Остров Сухо». Студия предоставляет свои мощности для частных кинопроизводителей. Например, сейчас участвует в съемках сказки «Щелкунчик».

"Ленфильм" занимается бюрократической работой. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Однако, «Ленфильм» получает и свою долю критики. В частности от петербургского союза кинематографистов.

- Союз кинематографистов любит нас критиковать - это хорошо, они дают интересные советы, - отметил Борис Пиотровский.

Вице-губернатор не исключил, что на киностудии может появиться художественный совет, как элемент управления творческой составляющей студии.

Билеты на «Алые паруса» продавать не будут

Одно из главных событий лета – праздник выпускников на Дворцовой площади. По данным Смольного в этом году в грандиозном событии приняли участие 80 тысяч молодых людей. А еще больше хотели оказаться в этот вечер в центре Петербурга. Один из самых популярных запросов у туристов: как купить билеты на «Алые паруса». Но сделать это невозможно. На праздник пускают только выпускников по пригласительным. Борис Пиотровский отметил, что в ближайшее время продажа билетов на праздник вряд ли возможна.

- Есть объективные ограничения. Это праздник выпускников и их много, есть предельные возможности вместимости Дворцовой набережной и мостов. Можно подумать над организацией какого-то пространства для гостей. Но его негде размещать. Как только оно появится, мы подумаем о продаже билетов.

Борис Пиотровский поделился, что видел праздник с разных ракурсов и лучше всего смотреть шоу по телевизору, так как все выстроено под трансляцию.

Концепцию зверинца в Юнтолово согласуют с Ленинградским зоопарком

Одной из важных тем эфира на радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) стал и новый зоопарк, который хотят построить в Юнтолово. На ПМЭФ город подписал с инвестором соглашение о намерениях. Уже представлена концепция будущего зверинца, центром которого будет зона, посвященная арктическим животным. Но что дальше? По словам Бориса Пиотровского, сейчас чиновники ждут конкретного предложение.

Животные в ожидании нового дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Перспектива создания нового зоопарка вызывает улыбки у горожан, - отметил Пиотровский. – Сейчас члены правительства ждут инвестиционное предложение. Есть инвестор, у которого имеется намерение инвестировать в создание зоопарка. Следующий этап - концепцию обсудят с Ленинградским зоопарком, затем строители строят и нам передают.

При этом никуда не денется исторический зоопарк возле Петропавловской крепости.

- Для меня важно сохранение исторического зоопарка, сейчас идет реставрация, там работает хороший кадровый состав, есть новые животные, часто из зоопарка поступают хорошие новости, - сказал вице-губернатор.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Забегов в центре стало меньше

Власти Петербурга выполнили свое обещание снизить количество массовых спортивных мероприятий в центре города, из-за которых приходится перекрывать улицы и останавливать жизнь в Северной столице. По словам Пиотровского, забеги с перекрытиями из центра города ушли, а те, что остались, оптимизировали.

- Мы отменили все веломероприятия в центре города. Исторические мероприятия (парад на День Победы, – прим.ред. ) остались, - сказал Пиотровский. - Из больших спортивных событий осталось одно – марафон «Белые ночи». Он проходил в субботу вечером. Это значимо, так как мы смогли оптимизировать перекрытия улиц. Все остальные мероприятия проходят рано утром и в воскресенье. Кроме того, мы кратно улучшили информирование горожан о таких событиях, и сейчас мы получаем меньше комментариев о неудобствах.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max