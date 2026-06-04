«В центре неэффективно и дорого»: Эрнст предложил переместить «Ленфильм» ближе к Финскому заливу

Эрнст предложил "Ленфильму" двигаться из центра Петербурга в сторону воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ленфильм» на берегу Финского – именно такую идею предложил реализовать гендиректор Первого канала, известный медиаменеджер и продюсер Константин Эрнст, побывавший на тематической сессии на ПМЭФ-2026. По его словам, у киностудии огромный потенциал и даже в непростое для страны время ее успехи заметны.

- Я спросил у Бориса Михайловича (Пиотровского. – Прим.ред.), сколько получается снимать картин в год. Он ответил: 200-250. Это хороший потенциал. Да, сейчас для страны и ее экономике нелегкий момент, но не стоит откладывать на будущее трансформацию кинематографа Петербурга, - считает Эрнст.

Продюсер признал, что последние 30 лет для «Ленфильма» выдались не самыми простыми (постоянная смена директоров, угроза банкротства и т.д.), но дальше будет лучше.

- Мне кажется, что от студии в центре города нужно оставить одно здание, сделать в нем музей. А, собственно, сам «Ленфильм» - его павильоны и все другие технологические возможности – переместить ближе к Финскому заливу. Выстроить такие павильоны и создать такие локации, где можно будет использовать и море. Этого нет в Москве. Можно не держаться за здание в центре. Никаких больших киностудий в центре столицы не существует, это неэффективно, слишком дорого и вообще ерунда.

После Эрнста слово взяла новый генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко. Она поблагодарила правительство города за поддержку студии и частично согласилась с предложениями именитого спикера.

- Константин Львович правильно заметил, что киностудии нужно менять локации. В нашей утвержденной стратегии это есть: строительство некой экосистемы, которая позволит аккумулировать не только кинопроизводство, но и учебу, школу (большой учебный центр), лабораторию, производственную площадку. Кроме того, город финансирует создание нового кинофестиваля, я приглашаю всех на него 27 августа. Он называется «В кадре: огни большого города». Такой фестиваль-конструктор, с одной стороны все гости города и жители смогут узнать о «Ленфильме» и кинематографе, с другой это будет деловая площадка для всех профессиональных кинематографистов, она даст возможность показать свои картины.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на полях ПМЭФ-2026 заявил, что все вопросы с долгами «Ленфильма» будут полностью закрыты, акции киностудии уже передали от Минкультуры к городу. Власти Северной столицы подтвердили планы, что «Ленфильм» станет местом для обучения детей и студентов и их работы с именитыми специалистами из сферы.

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