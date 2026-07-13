Синоптик Колесов: Ни один суперкомпьютер не предсказал шторм в Петербурге

Самые сильные шквалы прошли по югу города с востока на запад. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 11 июля, в Петербурге и Ленобласти прошли сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, никто до последнего не ожидал такого мощного шторма, последствия которого устраняют до сих пор.

- Ни один суперкомпьютер не рассчитал такое развитие процесса, даже утром того же дня. Предупреждение о непогоде синоптики составляли уже по факту, когда облака и явления стали видны на локаторе, - написал Колесов в своем telegram-канале.

В Ленобласти образовался локальный циклон со значительным перепадом атмосферного давления. Ливни и шквалы шли вытянутой цепью, но очень локально. В ночь на воскресенье по центру области еще тянулась полоса ливней с грозами.

Самые сильные шквалы прошли по югу города с востока на запад. Скорость ветра на метеостанциях фиксировали от 17 до 25 метров в секунду. Но метеостанции, как обычно, оказались не в самых эпицентрах.

Осадков выпало много. В субботу днем по области - от 10 до 18 мм, а ночью на отдельных станциях - от 19 до 38 мм. В Петербурге разница между севером и югом была огромной. На севере города, от Мурино до Песочного, выпало 70-77 мм дождя - это почти две месячные нормы. На юге - всего 10-26 мм. В Павловске и районе Можайского, где были самые сильные грозы, - 48-57 мм. На центральной метеостанции зафиксировали 42,5 мм - это 51% от месячной нормы.

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