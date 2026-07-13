В Павловске и Царском Селе закрыли парки: В музеях-заповедниках рассказали, сколько времени потребуется на ликвидацию последствий урагана

Вековые дубы повалило в Павловском парке. Фото: vk.com/id12316657

Спустя несколько дней после самого мощного урагана этого лета Петербург и Ленинградская область продолжают подсчитывать ущерб. Шквалистый ветер вырывал с корнем вековые деревья, ливни превращали улицы в реки, десятки тысяч жителей остались без света, а музеи-заповедники до сих пор разбирают завалы.

«КП-Петербург» выяснила, сколько времени потребуется, чтобы регион окончательно оправился после стихии.

СИНОПТИКИ НЕ СМОГЛИ ПРЕДСКАЗАТЬ

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил, что столь резкое развитие событий оказалось неожиданностью даже для современных метеосистем.

- Ни один суперкомпьютер не рассчитал такое развитие процесса, даже утром в субботу. Тут свой взрывной процесс развития, можно даже говорить об образовании локального циклона со значительным перепадом атмосферного давления только на территории Ленинградской области, - отметил Колесов.

По его словам, ливни, грозы и шквалы двигались вытянутой, но очень локальной цепью. Наиболее сильные порывы ветра прошли по югу Петербурга с востока на запад, однако основные метеостанции не зафиксировали максимальные значения. На станциях скорость ветра составила от 17 до 25 метров в секунду.

Последствия шторма в "Царском селе" будут ликвидировать две недели. Фото: пресс-служба музея "Царское село"

Количество осадков оказалось аномальным. В северных районах Петербурга за сутки выпало от 70 до 77 миллиметров дождя, а на центральной метеостанции - 42,5 миллиметра, что составляет 51% месячной нормы. По данным синоптиков, в отдельных районах Ленинградской области за выходные могло выпасть до 80% нормы июля.

ПЕТЕРБУРГ: ПОСЛЕДСТВИЯ В ЦИФРАХ

В Петербурге тоже считают убытки от стихии. По данным комитета по благоустройству, на территориях садов и парков Северной столицы упало более 180 деревьев. Наиболее пострадал Красносельский район, где повалено 99 деревьев. Всего в работах по устранению последствий задействованы 279 единиц техники и 921 дворник, а на дороги вывели еще 445 единиц техники и 691 специалиста.

Хотя основные угрозы для движения транспорта и пешеходов уже устранены, коммунальные службы продолжают обследование территорий, вывозя поваленные деревья. Ураган 11 июля стал одним из самых разрушительных летних штормов в регионе за последние десятилетия.

ВЕКОВЫЕ ДУБЫ НЕ ПЕРЕЖИЛИ ШТОРМ

Одним из самых пострадавших объектов стал Павловский парк. Здесь сильный ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы. По последним данным, пострадало не менее 199 деревьев, при этом цифра еще уточняется. Известно, что погиб могучий дуб у реки Славянки, который рабочие выхаживали два года назад.

- Скульптуры, мосты и дворцовая часть не пострадали. Районы, расположенные дальше от дворца, мы продолжаем расчищать. Сколько дней потребуется для полной ликвидации последствий, пока сказать невозможно, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе музея-заповедника.

Парк остается закрытым для посетителей и 14 июля, тогда как дворец продолжает принимать гостей.

Не меньше двух недель, по оценкам специалистов, потребуется Государственному музею-заповеднику «Царское Село» для восстановления последствий урагана. В Екатерининском парке повалено 51 дерево, в Александровском - 98. Наиболее сильно пострадали Рамповая и Периметральная аллеи, а также дубовая роща у Орловских ворот.

ОККЕРВИЛЬ ВЫШЕЛ ИЗ БЕРЕГОВ

В Кудрово после ливней вышла из берегов река Оккервиль и превратила улицы в Венецию. Вода приблизилась к пешеходным дорожкам одноименного парка что вызвало беспокойство у местных жителей. В сети даже появились ролики, как люди катаются на сапах.

А парк в Кудрово прекратился в озеро. Фото: vk.ru/id756717435

По данным администрации Заневского городского поселения, ситуация в парке стабилизируется, но последствия подтопления специалисты смогут оценить и устранить только после полного схода воды.

- Сегодня ситуация лучше, чем накануне. Уже ушел значительный объем дождевых вод. Деревья, кустарники и газоны, попавшие в зону подтопления, будут под особым наблюдением- сообщил директор садово-паркового хозяйства Виталий Чех.

Но жители Кудрово во всем ищут плюсы. Фото: соцсети

В Ленинградской области ураган оставил без электричества около 42 тысяч человек. «Россети Ленэнерго» сообщили, что подача электроэнергии по основной восстановлена. В аварийно-восстановительных работах участвовали 120 бригад, 314 специалистов и 120 единиц спецтехники.

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