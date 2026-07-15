«Осадков не предвидится»: Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 15 июля

В Петербурге обещают приятную погоду 15 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июля Петербург ожидает комфортная погода без осадков. Город окажется под влиянием восточной периферии антициклона, что обещает переменную облачность и отсутствие существенных осадков. Лишь местами в восточной части Ленобласти возможны небольшие дожди. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха в Петербурге составит +24…+26°, а в Ленобласти - +22…+27°. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 м/с, - рассказал Леус.

Атмосферное давление изменится незначительно и будет держаться на уровне 762 мм рт. ст., что чуть выше нормы. Это может благоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В четверг осадков также не ожидается. Ночью температура опустится до +15…+17°, а днем поднимется до +20…+22°. Это обещает еще один приятный день в Петербурге.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Павловский парк останется закрытым до выходных из-за последствий урагана.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max