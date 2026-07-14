Павловский парк останется закрытым до выходных из-за последствий урагана

Стихия обрушилась на парк в минувшие выходные. Фото: ГМЗ Павловск

Павловский парк не будет принимать посетителей 15, 16 и 17 июля. Музей-заповедник останется закрытым еще на три дня, чтобы устранить последствия разрушительного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

- Сам Павловский дворец и выставки продолжают работать в обычном режиме. Посетителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в telegram-канале ГМЗ «Павловск».

Стихия обрушилась на парк в минувшие выходные. Ветер вырывал с корнем вековые дубы и липы. Такой разрушительной картины в Павловске не припомнят последние 30 лет. Сотрудники начали разбирать завалы еще в субботу, но до сих пор не справились.

За эти дни удалось расчистить завалы у кассы на Елизаветинской дороге, открыть проход на нескольких аллеях и Садовой улице. Работы продолжили в «Старой Сильвии», на Липецкой аллее, участке Больших Кругов, дороге Зодчего Росси и Философской дорожке. Специалисты также обследовали районы «Большая звезда», «12 дорожек», Розовопавильонную и Ботаническую аллеи, участок ограждения парка вдоль Садовой улицы.

В Царском Селе шторм тоже оставил после себя не мало последствий. Основную их часть уже устранили, а парки вернулись к обычному режиму работы.

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