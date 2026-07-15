На трамвайные и троллейбусные перевозки в Петербурге выделят 70 млрд рублей до 2029 года

Заявки на участие в тендере принимаются до 30 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На трамвайные и троллейбусные перевозки в Петербурге выделят 70 миллиардов рублей до 2029 года. Об этом стало известно с сайта госзакупок. СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявил тендер 14 июля. Основным претендентом на контракты является СПб ГУП «Горэлектротранс» (ГЭТ).

- Общая сумма двух конкурсов составляет более 70,5 миллиардов рублей. Из них примерно 26,2 миллиарда рублей пойдут на обновление 49 троллейбусных маршрутов, а около 44,2 миллиарда рублей - на модернизацию 43 трамвайных маршрутов, - сказано в документации.

Заявки на участие в тендере принимаются до 30 июля. Срок действия контрактов составит до 14 февраля 2029 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что КГИОП не стал признавать памятником синюю ветку метро Петербурга. Задержка ремонта на «Фрунзенской» обошлась в 38 млн рублей.

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