КГИОП не стал признавать памятником синюю ветку метро Петербурга

Именно на этой ветке в последние годы идут основные ремонты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по охране памятников Петербурга отказался признать Московско-Петроградскую линию метро единым объектом культурного наследия. Проект распоряжения об этом опубликовали 14 июля. Напомним, активисты просили включить в реестр всю ветку вместе со всеми станциями как целостный архитектурный ансамбль XX века.

- КГИОП исключит линию из перечня объектов, которые обладают признаками памятников, - следует из документов. Этот статус временно запрещал проводить работы на станциях, пока комитет рассматривал заявку.

Именно на этой ветке в последние годы идут основные ремонты. Недавно привели в порядок «Удельную». Сейчас реконструируют «Фрунзенскую» и «Парк Победы». В очереди – «Озерки» и «Электросила». Градозащитники не раз пытались приостановить работы через суд, но КГИОП каждый раз отклонял их требования.

Комитет уже подсчитал убытки из-за остановки ремонта на «Фрунзенской» - более 38 млн рублей. В начале июля в Петербурге приняли закон, который позволяет не рассматривать повторные заявки на один и тот же объект. Исключение сделают только в том случае, если заявители предоставят новые данные о его ценности.

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