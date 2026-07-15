Получил четыре награды и переехал в Москву: Дворник, спасший выпавшего из окна мальчика, рассказал, как живет спустя 5 месяцев после случившегося

Петербургский дворник получил еще одну награду за спасение ребенка. Узнали, как герой живет спустя 5 месяцев после случившегося. Фото: t.me/margaritasimonyan

13 июля в Москве прошел форум Народного фронта (ОНФ) «Все для победы!», в ходе которого награждали людей, внесших вклад в поддержку участников СВО, ветеранов и развитие добровольческого движения. Из Петербурга награды удостоились четыре человека, один из них – дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший жизнь семилетнему мальчику. Простой рабочий, 36-летний уроженец Узбекистана голыми руками поймал ребенка, когда тот выпал с седьмого этажа на глазах у соседей.

Премию спаситель получил в номинации «Обыкновенные герои» - да, это именно такие герои, которые не носят плащей, а носят рабочие куртки, но никогда не пройдут мимо чужой беды.

По словам дворника, мать мальчика не поблагодарила его за спасение ребенка. Фото: соцсети Надежды А.

Напомним, несчастный случай произошел в феврале этого года во дворе элитного ЖК на Петрозаводской улице в Петербурге. Мужчина занимался уборкой, как в какой-то момент увидел, что на седьмом этаже распахнуто окно, а на подоконнике, наполовину высунувшись на улицу, играет маленький мальчик…

- Я плакал и кричал, но никто не забирал ребенка с окна, - вспоминает дворник Хайрулло. – Потом считанные секунды, и он соскальзывает вниз. Я и обдумать ничего не успел, просто подбежал и протянул руки.

Хайрулло чудом поймал мальчика в сантиметрах от земли, чем смягчил его падение и, как итог, спас жизнь. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, а также травмы груди, голени. Две недели мальчик провел в реанимации. Все могло бы закончиться трагедией, если б не неравнодушный дворник, который своим телом амортизировал падение. Сам мужчина получил ушибы кисти, грудной клетки и ребер.

- Я не мог поступить иначе. Это же ребенок… На моем месте так бы все сделали, разве нет? – говорил тогда Хайрулло о своем героическом поступке.

Но, несмотря на полученные травмы, дворник почти сразу вернулся на рабочее место - очень нужны деньги. На родине у Хайрулло остались жена, четыре дочери и больной отец: большую часть денег, заработанных в Петербурге (порядка 70 - 75 тыс. руб. в месяц), он отправлял им, а сам жил в хостеле за 500 рублей в сутки.

Награждение Хайрулло в Смольном. Фото: Правительство Петербурга

Героический поступок дворника не остался незамеченным – Смольный вручил ему знак отличия «За доблесть в спасении» и губернаторские часы, президент Узбекистана наградил медалью «Жасорат» (Мужество), а Маргарита Симоньян и фонд имени ее супруга Тиграна Кеосаяна вручили мужчине миллион рублей в качестве награды. Хайрулло сказал, что сразу отправил все деньги семье.

- Папе сейчас требуется реабилитация - у него три инсульта уже было. Да и дочек надо поднимать: самой младшей четыре года, старшая - в восьмом классе.

И вот спустя несколько месяцев - новая награда. На этот раз от Народного фронта. «КП-Петербург» пообщалась с героем после награждения.

- Спасибо, мне очень приятно, - сказал Хайрулло. - Но я хотел еще хотя бы один раз увидеть ребенка…

По словам дворника, мать мальчика (известная предпринимательница, коуч и блогер Надежда А. – Прим.ред.) ни разу не вышла с ним на связь. Отметим, что мальчик особенностями развития. В день трагедии женщина находилась в другой комнате: она дала сыну планшет для игр, а сама ушла говорить по телефону. Защитной системы на окне не было.

Награждение Хайрулло на форуме Народного фронта. Фото: предоставлено "КП"

Но помимо простого желания увидеть спасенного ребенка, у Хайрулло остаются финансовые обязанности перед семьей, поэтому после поездки в Узбекистан мужчина вновь вернулся в Россию. Дворник устроился работать в Москве, снимает квартиру.

- Отцу еще нужны деньги на лечение, поэтому я снова приехал. В Узбекистане есть работа, но мало платят, - говорит Хайрулло. - Скучаю очень по жене и детям, они мне часто звонят. Жена даже не хотела отпускать в этот раз. Но что поделать… у меня вариантов других нет, надо работать.

Правда, на вопрос о том, на что ушел подаренный в России миллион рублей, дворник-герой отвечать не стал.

Владимир Путин выступил на ежегодном форуме ОНФ «Все для победы!». Фото: ОНФ

Добавим, что в форуме ОНФ принял участие и Владимир Путин. На сцене, на которой награждали и петербургского дворника, президент вручил награды Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину – охранникам, помогавшим студентам общежития в Старобельске после террористического удара ВСУ, Шамилю Устарбекову, спасавшему людей во время наводнения в Дагестане, и семье Пожярскас из Амурской области, организовавшей волонтёрскую группу для помощи бойцам СВО.

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