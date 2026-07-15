Цены на билеты ни при чем: Перевозчики объяснили, почему в Петербурге снизился спрос на водные прогулки

Речные перевозчики заявили о заметном падении турпотока в Петербурге. Но все не так однозначно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе водные перевозчики заявили о заметном падении турпотока в Петербурге. Дескать, наблюдается сокращение пассажиропотока примерно на 15 процентов. Дело в росте цен на билеты, новых ограничениях на воде или сложностях с топливом?

- Действительно есть просадка спроса, заказов стало меньше, - отмечает руководитель компании «Невский флот» Иван Корольков в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM. – Мероприятий на теплоходах стало проводиться меньше, в календаре много пустых дат. Остались в основном постоянные клиенты. В целом, самих запросов стало в два раза меньше, по данным Яндекс Вордстата. Я это связываю и с количеством туристов, приезжающих в город, и их спросом.

Спрос на речные прогулки упал, но не критично. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что же до влияния на спрос новых цен на водные прогулки (они выросли на 10-20% по сравнению с прошлым годом. – Прим.ред.), по мнению Королькова, они не сильно влияют - тем более сейчас рынок готов предлагать индивидуальные условия.

- Кроме того, наблюдается просадка и в смежных сферах: кейтеринг, ведущие, фотографы.

Не исключено, что люди стали просто экономить на развлечениях, но в целом турпоток в Петербург не сократился.

- Во-первых, статистика по речным прогулкам не показывает количество туристов: Комитет по транспорту считает количество пассажиров, не деля на местных и приезжих, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по развитию туризма. – Снижение спроса на водные прогулки связано с погодой, как и в начале прошлого лета. В прошлом году в это время перевозчики также сообщали о падении.

Да и в целом, поток туристов в Северную столицу только растет последние годы. К слову, в судоходной компании «Нева Тревел», в свою очередь, отмечают, что спрос на водные прогулки стал ниже, но о резком падении говорить не приходится. Дело, скорее, в отсутствии роста спроса.

- По итогам первых месяцев навигации мы не наблюдаем резкого роста спроса на водные прогулки в сравнении с прошлым годом на аналогичном количестве флота.

Большие пассажирские суда не пострадали от нововведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

А как водные прогулки повлияли новые строгие ограничения? Напомним, с 1 марта 2026 года запрещено движение маломерных моторных судов и гидроциклов в центральной акватории города с 23:00 до 05:00. Таким образом, эти категории судов лишились возможности подплывать к разведенным мостам, что было одной из главных туристических прогулок.

- Крупные пассажирские суда и теплоходы по-прежнему могут совершать ночные рейсы. А маломерные суда просто переориентировались на то, чтоб кататься днем и вечером, не выходя смотреть мосты, - говорит Иван Корольков.

Что же до топлива, то крупные суда ходят на дизеле, поэтому у них проблем нет, а маломерным, которые заправляют бензином, приходится теперь строить логистику так, чтобы по пути дозаправляться.

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