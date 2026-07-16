16 школьников из Ленобласти добились изменения баллов ЕГЭ через апелляцию

Почти вдвое увеличилось количество выпускников в Ленобласти, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году Петербург стал лидером в стране по числу стобалльников на ЕГЭ – по итогам основного периода единого государственного экзамена 914 выпускников получили наивысшие баллы по одному из предметов. У Ленобласти тоже хорошие показатели, ими подделся на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Антон Горшков.

- В этом году у нас по итогам основного периода Единого государственного экзамена 59 стобалльников – это 1% от всех сдающих. Среди них семь ребят, которые набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам - так называемые мультибалльники.

К слову, в прошлом году в области было всего 33 выпускника, сдавших на 100 баллов. То есть рост составляет почти в два раза. Стало больше и высокобалльников – то есть тех, кто сдал на 81 балл и выше. Да и в целом средний балл выше, чем в прошлом году. Особенно по профильной математике (разница составила почти 3,5 балла), а также химии, физике и биологии – эти предметы на особом внимании у региональных и федеральных властей в рамках программы технологического суверенитета. Всего в этом году экзамен в Ленобласти писали более 6 тысяч одиннадцатиклассников.

- Все экзамены прошли без технических сбоев, ни один из них не был перенесен из-за внешних обстоятельств, все службы сработали на «отлично», - отмечает Антон Горшков. - Не было фактов публикования материалов с экзамена, выхода в Интернет с мобильного и прочего.

Но не обошлось и без апелляций о несогласии с выставленными баллами ЕГЭ. В этом году их подали 45 выпускников (в прошлом их было 77). Все заявления были рассмотрены комиссией, и по 16 апелляциям были внесены изменения. Это и чисто технического плана ошибки, где компьютер неправильно распознал знак, и в ходе ручной проверки работы сдавшему отдавали заслуженный балл. Были и ситуации, когда школьнику удалось отвоевать себе балл и письменной части, которую проверял эксперт.

Кроме того, 1318 человек пошли на пересдачу в резервные («президентские») дни – это когда можно пересдать экзамен на лучший результат. Как правило, около 70-75% выпускников улучшают свои результаты по итогам пересдачи, но есть нюанс: если сдал хуже – это и зачтется. В прошлом году на пересдачу ходили около тысячи человек, ранее – всего 800.

На апелляцию подали в этом году 45 человек. Фото: Ольга ЮШКОВА.

А что еще?

ОГЭ тоже прошло на пятерку

По итогам Основного государственного экзамена (ОГЭ), который проводится в конце 9-го класса, обязательные предметы - русский язык и математику - на 4 и 5 сдали более 55% выпускников. Также хорошо написали биологию почти 70% школьников, физику - более 75%. Однако есть и те, кто не сдал экзамен. Их количество не называется, но каждый год это примерно одни и те же цифры. Для них в сентябре будет организована пересдача, а если и на этот раз не получится, сделают обучение по индивидуальному учебному плану, и параллельно с этим школьники смогут получать рабочую профессию.

Кстати

Самые популярные предметы (помимо обязательных) на ЕГЭ-2026 в Ленобласти:

1 – Обществознание

2 – Информатика

3 – Биология

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