Девочку отыскали живой и невредимой. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

20 июля в Красном Селе исчезла шестилетняя Ангелина Н. Девочка в фиолетовой одежде вышла погулять на детскую площадку возле своего дома и пропала. Вечером ребенок домой не вернулся. С тех пор Ангелину никто не видел, а ее местонахождение оставалось неизвестным. На помощь выехали волонтеры и сотрудники МВД, а также Следственного комитета России. На поиски маленькой Ангелины вышло около 50 добровольцев ПСО «ЛизаАлерт». В поисках активно помогали и местные жители.

- В то же время велась большая информационная работа: отряд получал много свидетельств, все поверяли, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт».

Девочку нашли утром следующего дня, живую и здоровую. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Целую ночь искали маленькую петербурженку, пока наконец девочку не обнаружили сотрудники следственного комитета в соседнем подъезде утром 21 июля. В 10:40 сотрудники СКР дали стоп по поиску, и все выдохнули с облегчением: «Найдена, жива». Позже раскрылись подробности.

- Девочка ночевала у соседей, - объяснил источник «КП-Петербург».

По предварительной информации, мама забрала малышку и направилась с ребенком в отдел.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что шестилетняя девочка в фиолетовой кофте загадочно пропала в Петербурге. Девочка вышла погулять во двор и пропала в Красном Селе 20 июля.

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