Лето без отеков и страха: как спасти ноги от варикоза

Хирург-флеболог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Вадим Сидоров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В летние месяцы наши сосуды проходят суровое испытание. Почему перепад температур вреден для вен, как распознать скрытую болезнь без синих сеточек на коже и почему современные процедуры не требуют больничного? Об этом «Комсомольской правде» рассказал практикующий хирург-флеболог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Вадим Сидоров.

Заболевание не связано с возрастом или полом. Многие считают варикоз болезнью пожилых, но он сильно помолодел: сегодня на приём приходят даже 20-летние. Главный виновник здесь — генетика. А основные провокаторы — малоподвижный образ жизни и повышенные нагрузки, перегрев, в том числе в бане, или естественный, летом. Из-за высокой температуры воздуха сосуды человека расширяются. А если работа вен нарушена, то они и вовсе перестают справляться со своей функцией. Кровь не уходит вовремя наверх, а застаивается в ногах. Ситуацию может усугублять неудобная летняя обувь на высоком каблуке или узкие туфли. Они нарушают работу мышечной помпы голени, из-за чего наступает венозный застой.

Когда бить тревогу?

Первые «звоночки» варикоза летом — это гудящие к вечеру ноги, ночные судороги и отекшие лодыжки. Насторожить должны и новые синие «паутинки» или вены, которые начали наливаться и выпирать. Но самый главный и верный признак — это асимметрия. Когда болезнь заявляет о себе, отекает обычно только одна нога: к концу дня она заметно раздувается и становится толще другой, что чётко указывает на сбой в работе вен.

При этом болезнь часто бывает «невидимкой». Поверхностные магистральные вены глазу не видны. Нога снаружи может казаться идеальной, а внутри идёт опасное расширение крупного сосуда. Понять это без экспертной ультразвуковой диагностики невозможно.

Важно исключить одну из главных угроз запущенного варикоза - тромбоз. Изображение создано нейросетью.

Почему опасно?

Если в разгар отпуск нога вдруг сильно отекла и раздулась — бросайте грядки и срочно поезжайте к врачу. Важно исключить одну из главных угроз запущенного варикоза — тромбоз.

Помимо тромбозов есть другая опасность. При запущенном варикозе из-за постоянного отёка могут появиться тропические изменения кожи голеней, венозные язвы и дерматиты. Заболевание сопровождается постоянной болью, тяжестью, отеками, которые плохо снимаются даже обезболивающими препаратами.

В любом случае лучше не доводить до крайностей и при первых симптомах варикоза обратиться к специалисту.

Лазер вместо скальпеля

Современная флебология имеет мало общего с теми методами, которыми варикоз лечили наши мамы и бабушки. Когда консервативного лечения (ношения компрессионного трикотажа, нанесения мазей) недостаточно, наиболее безболезненным способом вернуть себе красоту и лёгкость походки является лазерная коагуляция, или ЭВЛК. По сути, это даже не хирургическое вмешательство в привычном понимании, а рядовые процедуры, которые проводятся амбулаторно.

«В СМ-Клиника ЭВЛК проводится под местной анестезией и не требует госпитализации. Через микропрокол вводится тончайший световод, который аккуратно «запаивает» вену изнутри. При помощи лазера убирается только больная вена. Устраняя её, хирург восстанавливает правильный отток крови по здоровым глубоким венам. При запущенных случаях лазер сочетают с минифлебэктомией — удалением узлов через проколы без шрамов или склеротерапией. После процедуры пациент уходит из клиники в тот же день на своих двоих. Восстановление подразумевает ношение компрессионного чулка (первые двое суток не снимая), ограничение подъёма тяжестей и бани», — рассказал Вадим Сидоров.

Но главное — у лазерного лечения нет сезонности, окружающая температура никак не влияет на результат.

Нога снаружи может казаться идеальной, а внутри идёт опасное расширение крупного сосуда. Фото: пресс-служба «СМ-Клиника».

Важно! Если вам показана операция по лечению варикозного расширения вен, в СМ-Клинике сейчас есть возможность записаться на бесплатную консультацию к хирургу-флебологу Вадиму Сидорову, специализирующемуся на лазерном лечении (ЭВЛК). Это самый простой способ узнать ответы на вопросы об операции и составить четкий план бережного удаления варикоза без боли и отрыва от привычной жизни.

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