На лице улыбка, на бинтах - сердечки: Девочка с маской Бэтмена готовится к финальной операции в России

22 июля Луне Феннер проведут финальную операцию в Северной столице. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подходит к концу многолетнее лечение девочки «с маской Бэтмена» в России. В конце мая Луна Феннер прилетела в Петербург, 22 июля ей уже проведут финальную операцию. Это будет последняя операция в России: врачи планируют окончательно убрать все шрамы и остатки невуса.

Девочка очень любит Северную столицу и заявила родителям, что останется тут жить! Фото: соцсети семьи Феннер

Луна Феннер, девочка с "маской Бэтмена" говорит по-русски

На данный момент у маленькой пациентки все готово к самой важной операции в ее жизни. Тканевые экспандеры (баллончики-расширители), имплантированные под кожу на лице, уже полностью наполнились физраствором и «надулись» до размеров хорошей картошки, тем самым растянув кожу. Чем больше кожных излишков, тем лучше - ими будут перекрывать проблемные участки.

- Мы уже почти у цели... За эти два месяца все прошло просто замечательно. У Луны возникла лишь одна небольшая проблема с экспандером на лбу - его наполнение пришлось прекратить. Но доктор Ольга считает, что кожи нам уже достаточно, - рассказала мама Луны Кэрол в соцсетях и уточнила «КП-Петербург»: несмотря на внушительный размер экспандеров в щечках, Луне не больно.

У маленького супергероя боевой настрой! Фото: соцсети семьи Феннер

Мама маленькой супергероини также опубликовала фото Луны перед операцией. Малышка в боевой готовности: на лице – улыбка, на перевязочных бинтах – рисунки сердечек и цветов. Мы уже давно поняли: суперспособность этой девочки – в позитиве во всем. И в молитвах.

- Дорогие друзья и родные, спасибо за эту чудесную цепь любви и молитв, которая так сильно помогала нам все эти годы! В среду, примерно в 10:00 утра (3:00 ночи по времени США), я снова рассчитываю на вашу духовную помощь, - написала мама-Бэтмен в соцсетях.

Луна с папой Тьяго в Петергофе. Фото: соцсети семьи Феннер

Совсем скоро путь к исцелению, растянувшийся на семь лет, завершится (первый раз Луна приехала на удаление родинки в Краснодар, когда ей не было и годика. – Прим.ред.). Закончатся боли, мучения и травля – у малышки будет не только новое лицо, но и новая жизнь.

- Стоит только вспомнить все эти годы, мы столько всего пережили, доченька... Ты это заслужила, тебя ждет прекрасная жизнь, и ты станешь живым свидетельством всех тех чудес и благословений, которые мы получили, - подбадривает Кэрол свою единственного ребенка.

Финальный результат лечения Луны врачи представят на пресс-конференции. Она назначена на 28 июля.

Луна вместе с мамой Кэрол (слева) и лечащим врачом Ольгой (справа) болеют за Бразилию в ЧМ-2026. Фото: соцсети Ольги Филипповой

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