«Тепло и солнечно»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 17 июля

В Петербурге и Ленобласти ожидается теплая и солнечная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленобласти ожидается теплая и солнечная погода. Благодаря влиянию периферии обширного антициклона, завтрашний день будет малооблачным, без осадков. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура в городе поднимется до +23…+25°, а в Ленинградской области - до +21…+26°. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., что соответствует норме, - рассказал Леус.

В субботу также не ожидается осадков. Ночью температура опустится до +14…+16°, а днём поднимется до +26…+28°.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуется воспользоваться хорошей погодой для прогулок и других активностей на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что вода в Неве и Финском заливе прогрелась до +22 градусов. В Неве температура воды сегодня составляет +21,2 °С, в Кронштадте - +20,2 °С, в Ломоносове - +22,9 °С, а в Лисьем Носу - +24,1 °С.

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