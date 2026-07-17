За неделю посетители предложили около 270 оригинальных вариантов. Фото: https://max.ru/id7813671209_gos

В Ленинградском зоопарке прошел конкурс на лучшее имя для самца бурого черноголового капуцина. За неделю посетители предложили около 270 оригинальных вариантов. После тщательного отбора в шорт-лист вошли 141 предложение. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

- Самые популярные имена среди предложенных - Мигель, Педро и Энрике. Однако сотрудники отдела «Приматы» учитывали не только популярность имени, но и характер малыша, а также исключили уже использованные для других капуцинов варианты, - отметили в пресс-службе учреждения.

В Ленинградском зоопарке выбрали имя малышу бурых черноголовых капуцинов Видео: https://max.ru/id7813671209_gos

В итоге самца назвали Матео. Работники зоопарка выразили благодарность всем участникам конкурса. Они отметили, что выбор одного имени из множества замечательных предложений был сложной задачей.

Конкурс по выбору имени для капуцина был приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля.

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