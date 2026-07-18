В Ленинградском зоопарке спустя три года снова поселились скунсы

Пара скунсов появилась в Ленинградском зоопарке спустя три года. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке пополнение – впервые за три года в Детском зоопарке поселилась пара полосатых скунсов. Обоим меньше года: самочке Малинке – 11 месяцев, самцу Максу – 10. Животные прибыли из Краснодарского края в конце весны и уже прошли обязательный карантин, а теперь их можно увидеть на экспозиции.

В пресс-службе зоопарка рассказали:

– Новоселы уже доступны к просмотру на экспозиции Детского зоопарка. Но будьте готовы к тому, что эти хищники активны в темное время суток.

Пара пока привыкает к новому дому: исследует вольер, знакомится с запахами и сотрудниками. Малинка оказалась более спокойной и смелой, а Макс пока немного стесняется и держит дистанцию. В зоопарке обещают следить за тем, как раскрываются их характеры.

Полосатые скунсы – узнаваемые обитатели Северной Америки. Они живут в лесах, пустынях и на равнинах, питаются беспозвоночными, грызунами и птицами, хотя не отказываются и от растительности. Ведут одиночный образ жизни и сходятся только на период размножения. Их черная шерсть с белыми полосами на спине и хвосте – своего рода визитная карточка, при этом одинаковых рисунков не бывает: у каждого животного свой неповторимый узор. Добавим, что предыдущие скунсы покинули зоопарк несколько лет назад, так что нынешнее возвращение этих зверей – небольшое, но приятное событие для любителей животных.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации (Подробности)