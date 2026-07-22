Дожди и грозы: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на 22 июля

В Петербурге продолжаются дожди и грозы. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Петербурге остается нестабильной из-за циклона, который охватывает юго-западные области Северо-Западного федерального округа. 22 июля в Северной столице ожидается переменная облачность, а после полудня возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+20 °C, в Ленинградской области-— от +15 до +23 °C. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с, а во время грозы может усилиться, - рассказал Михаил Леус.

Атмосферное давление будет понижаться и достигнет 753 мм рт. ст., что ниже климатической нормы. Это может влиять на самочувствие некоторых людей.

В четверг также прогнозируются кратковременные дожди. Температура ночью опустится до +11…+13 °C, а днём поднимется до +18…+20 °C.

Напомним, ранее синоптик Колесов признал, что аномальная жара до Петербурга не дошла.

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