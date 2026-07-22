Связался с украинскими спецслужбами: Россиянин готовил покушение на сотрудника ОПК в Петербурге

Мужчина готовил покушение на сотрудника ОПК по указу куратора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в метро Петербурга задержали 21-летнего молодого человека, которого подозревают в подготовке к теракту. По версии следствия, мужчина готовил покушение на сотрудника оборонно-промышленного комплекса по указу куратора украинских спецслужб. Целью молодого человека был автомобиль работника ОПК. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ. К слову, россиянин действовал из корыстных побуждений – за теракт ему обещали крупную сумму денег. Нашел такую «непыльную» работу молодой человек самостоятельно.

Ранее он также передавал сведения о военных объектах и сотрудниках ОПК в Петербурге и Ленобласти.

Напомним, задержанного остановили перед входом в метро, где при личном досмотре и обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. Предположительно, именно оно предназначалось для установки на автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Однако, мужчине помешали.

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