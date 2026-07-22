Увлекался астрономией и грезил о Европе: Что известно о студенте из Петербурга, который пронес бомбу в метро «Горьковская»

Парня отправили под арест

«Несу здоровье в своих руках для детей и взрослых». Такая цитата стоит в статусе родственницы 21-летнего студента-программиста Александра Б., которого сотрудники ФСБ задержали в Петербурге. Мать парня – известный в городе врач-остеопат, ведет свои курсы, активно выступает в СМИ. Сын же ее в своих руках нес в подземку не здоровье, а самодельную бомбу. Парень смог пройти через турникет, но, к счастью, вовремя был задержан. По версии ФСБ, с помощью взрывного устройства в городе планировался теракт. Студент был завербован украинскими спецслужбами для устранения одного из сотрудников ОПК. «КП-Петербург» рассказывает, что известно о подозреваемом студенте.

Он собрал самодельную бомбу и отправился в метро на станцию «Горьковская». Фото: ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали и допросили агента Украины на входе в метро Петербурга Силовики задержали агента украинских спецслужб в метро Петербурга. У молодого человека нашли замаскированную под GPS-трекер бомбу

Сотрудничал с украинскими спецслужбами: В чем обвиняют студента

Первые новости об Александре появились в начале июля. В тот момент родственники студента заявили о его пропаже, подключив к истории поисковиков. Но уже вскоре ориентировка на парня была снята, появилась подпись: «Найден, жив». Сашу нашли в суде. Там его взяли под арест по подозрению в работе на спецслужбы Украины.

- Будучи носителем протестных настроений по отношению к действующей российской власти и противником СВО, проводимой ВС РФ, через мессенджер в сети «Интернет» вступил в сотрудничество с неустановленным представителем украинских спецслужб, в рамках которого дал согласие содействовать украинской стороне, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Студент, как оказалось, по заданию Незалежной фотографировал машины на парковке здания АО «НПО «Импульс». Снимки он пересылал своим кураторам, которые планировали удар дронами и ракетами.

2 июля студент был задержан, а на следующий день арестован. Сотрудники ФСБ заявили, что Александр после преступлений планировал переехать жить в Европу. В этом ему должны были помочь украинские кураторы.

Но снимки парковки и планирование теракта оказалось не единственным, что задумывал студент. Судя по всему, по инструкции он собрал самодельную бомбу, с которой и отправился в метро на станцию «Горьковская».

Студент мечтал об Европе

Ни в чем не нуждался: Что известно о студенте ИТМО, который пронес бомбу в метро

Сам Александр, к слову, в жизни ни в чем не нуждался. Родители хорошо обеспечивали студента. К своему возрасту он успел побывать во многих странах, среди которых – Малайзия, Турция, Австрия, Финляндия, Латвия, Эстония, Таиланд, Корея и Испания.

Парень ранее учился в гимназии № 610, среди своих увлечений он указывал: нумизматику, программирование и астрономию.

После школы Александр поступил в ИТМО на факультет информационных технологий и программирования. Свои страницы в соцсетях парень закрыл, оставив лишь статус на латинском: «Я знаю, что ничего не знаю».

Родители студента на звонки «КП-Петербург» не ответили. Мать Александра прочитала сообщения в социальных сетях, но проигнорировала их.

Теперь по части 3 статье 205.1 УК РФ за пособничество в содействии терроризму ему грозит до 20 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Связался с украинскими спецслужбами: Россиянин готовил покушение на сотрудника ОПК в Петербурге

Мужчина, задержанный в метро Петербурга за подготовку теракта, сам связался с иностранными спецслужбами (подробности)