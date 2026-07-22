Около 256 тысяч пассажиров обслужила ж/д станция Рыбацкое после модернизации

Среднее время прохождения через турникеты в часы пик составляет не более 5 минут. Фото: https://t.me/szppk

За последние три недели работы железнодорожная станция «Рыбацкое» продемонстрировала свою готовность к обслуживанию большего числа пассажиров. Пропускная способность станции составила 265 тысяч человек, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года (123 тысячи пассажиров). Об этом сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

- Благодаря внедрению новых инфраструктурных решений удалось эффективно распределить пассажиропоток. Особенно заметную роль сыграла новая турникетная система: через нее проходит более 40 процентов всех пассажиров, что снизило нагрузку на основную турникетную линию почти на треть, - рассказали в пресс-службе компании.

Среднее время прохождения через турникеты в часы пик составляет не более 5 минут, несмотря на увеличение числа пассажиров. Сотрудники станции продолжают поддерживать усиленный режим работы, однако количество обращений за помощью в навигации значительно уменьшилось.

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