Все еще прохладно: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 23 июля

В Петербурге сохранится облачная погода с прояснениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге сохранится облачная погода с прояснениями. 23 июля в Северной столице местами пройдут короткие дожди, а температура воздуха не поднимется до климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

- Воздух в городе прогреется до +18…+20 °С, а в Ленинградской области - до +16…+21 °С. Ветер будет дуть с запада со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и достигнет 757 мм рт. ст., что ниже нормы, - отметил Леус.

Ночью температура опустится, и столбик термометра покажет +11…+13 °С. Днём ожидается повышение температуры до +20…+22 °С.

Продолжительные кратковременные осадки ожидаются и в пятницу. Это будет способствовать сохранению прохладной атмосферы в городе. Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при планировании своих дел.

Напомним, ранее Синоптик Колесов признал, что аномальная жара до Петербурга не дошла.

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