Почему серфинг на Финском заливе и рядом с ним перестал быть экзотикой

Главный атрибут любого серфера - профессиональная доска. Фото: Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

СТОЛИЦА БАЛТИЙСКОГО СЕРФИНГА

В середине июля на площадке «Вода и Сёрф» прошла встреча, организованная сёрф-кемпом «Как в кино», с известной российской сёрфингисткой Ирен Орейли. Формат предполагал совмещение лекционной части, функциональной тренировки и практических заездов под руководством наставника.

Координатором встречи выступил Сергей Рой — сооснователь проекта «Как в кино». Проект существует более десяти лет и специализируется на выездных сёрф-турах, география которых варьируется от европейских стран до удаленных локаций, куда добираются на вертолетах. Отличительная черта кемпа — документирование поездок: из каждого путешествия команда привозит фильм, что и определило название.

Прежде чем встать на волну, необходимо подготовиться на суше. Фото: Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

По словам Роя, ключевая задача проекта – популяризация серфинга. С этой целью этим летом была запущена коллаборация с фитнес-клубом «Соседи тут» и площадкой «Вода и Сёрф». Организаторы отмечают рост интереса к дисциплине в регионе. Например, начале июля в поселке Солнечное состоялся чемпионат по короткой доске с участием спортсменов из разных регионов России. И вообще сёрферы считают акваторию залива перспективной для катания из-за частых ветров и штормовой активности.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД ИРЕН ОРЕЙЛИ

Спикер встречи - Ирен Орейли - выделяется на фоне большинства практиков сёрфинга. Она окончила МФТИ по специальности «Прикладные математика и физика» и последние 15 лет живет у океана, в Португалии. Свой опыт она систематизировала в «Энциклопедии сёрфинга», изданной в 2023 году.

Волну океанического типа найти в Петербурге сложно, но в гостях у «Вода и Серф» мы ее отыскали. Фото: Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

Лекция была посвящена прикладной физике волны: влиянию формы доски и типа хвоста на траекторию движения, механике разгона и торможения. Этот ракурс вызвал интерес у аудитории, поскольку позволяет объяснить успешность маневра через гидродинамику, а не только через интуицию.

Тираж книги составил 500 экземпляров, которые были распроданы в течение полугода, после чего был напечатан дополнительный тираж. Орейли позиционирует свою деятельность не как популяризацию сёрфинга в широком смысле, а как инструмент поддержки людей, уже вовлеченных в культуру, помогающий глубже понять механику процесса.

Теплый воздух, волна, серфинг, лучше выходного дня и не представить. Фото: Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

В ходе мастер-класса Ирен не только передавала теоретические знания, но и корректировала технику участников на воде.

- Искусственная волна позволяет быстрее освоить баланс и технику вставания, но не учит читать океан. Для адаптации к морской стихии необходима практика именно там, - отметила она напоследок.

Остается поставить технику здесь, под Петербургом, а потом отправится искать океан.

Подготовила: Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ.