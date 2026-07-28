Хором с Авторадио: Как в АТС отметили День ВМФ

26 июля артпространство АТС на один вечер превратилось в концертный зал под открытым небом — Авторадио провело здесь очередной хоровой флешмоб, на этот раз посвящённый главному морскому празднику страны.
Оказалось, чтобы устроить событие городского масштаба, иногда достаточно собрать людей вместе и запеть хором.
Формат мероприятия стёр границы между сценой и залом: гости одновременно были и зрителями, и артистами. Сотни голосов слились в общем порыве, а хедлайнером вечера выступил известный своим умением зажигать публику с первой ноты коллектив "Живой хор".
Кульминацией вечера стало морское попурри — микс культовых песен о море, штормах и дальних плаваниях. Подпевал весь зал, но громче всех звучали голоса моряков, для которых эти песни — не просто лирика, а часть профессий и жизни.
Пока взрослые пели, дети тоже не скучали - для них организаторы предусмотрели отдельную развлекательную программу — весёлые конкурсы, загадки и призы.
- Улыбки и горящие глаза стали лучшим подтверждением того, что праздник попал точно в цель, - подытожили организаторы праздника.
Подготовила: Татьяна БУРДИЦКАЯ.
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