«Ответственность на родителях»: Эксперт по безопасности назвал три причины гибели мальчика, зажатого воротами в центре Петербурга

Эксперт разобрал причины гибели мальчика, зажатого воротами во двор дома в центре Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ответственность за гибель семилетнего мальчика, которого прижало автоматическими воротами в центре Петербурга, могут возложить на его родителей. Такое предположение сделал эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, отметив, что трагедия произошла по трем причинам.

- Во-первых, ребенок находится где-то на улице без присмотра, - сказал в беседе с корреспондентом «КП-Петербург» Попов. – Во-вторых, техническое устройство открытия ворот не предполагает блокировку, если в зоне действия находится препятствие. А это должно быть. Вспомним вертушку в любом ТК. Как только ты потрогаешь дверь, она сразу остановится. Такая же система должна быть и у ворот во дворе. Тот, кто устанавливал ворота, сэкономил. Третье, человек, который открывал ворота с брелока, делал это, не глядя. Он не контролировал опасное техническое устройство. Вот три причины в этой трагедии.

Напомним, семилетний мальчик попал в смертельную ловушку 23 июля. Ребенок ушел из дома без разрешения взрослых. Он хотел пробраться во двор дома №27 на улице Коломенская, чтобы поиграть на детской площадке. Он попытался пролезть между автоматическими воротами и стеной. В эту секунду водитель дистанционно открыл ворота. Мальчик получил тяжелую травму головы. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но 27 июля ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

- Я думаю, что будет перераспределение ответственности в сторону родителей, - отметил Дмитрий Попов. - Взрослый, в отличие от малыша, понимает масштаб опасности, для этого взрослый и должен держать ребенка за руку. Есть разговоры, что мальчик находился на тротуаре, где вроде как безопасно. Но даже самокат может убить ребенка. Где-то рядом должен быть взрослый. У нас опасная техника на каждом шагу, включая водосточные трубы с подогревом.

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